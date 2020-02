Netflix: arriva lo stop all’autoplay dei trailer e degli episodi successivi

A parte diversi progetti per il futuro, di recente Netflix – la celebre piattaforma per lo streaming on demand – ha attivato il supporto al codec risparmia-dati AV1 e iniziato a sperimentare una più pratica gestione dei suggerimenti: a tali novità, ancora poco impattanti sull’utenza mainstream, se n’è appena aggiunta un’altra, che va a rimuovere una delle feature più osteggiate in assoluto della piattaforma di Reed Hastings.

Il riferimento è, non a caso, all’anteprima dei trailer che parte non appena si accede a Netflix, o a quella che scatta inarrestabile nel proporre l’episodio successivo di una serie che si è iniziato a guardare (e che, magari, non interessa più). Per venire incontro ai feedback degli utenti che, sin dall’inizio, hanno sporto lamentele contro tale feature, l‘account Twitter di Netflix (@netflix) ha reso noto di aver messo a disposizione una soluzione.

La feature delle anteprime in riproduzione automatica non sparisce, ma – ora – è possibile quanto meno gestirla. Come spiegato nella pagina d’assistenza appositamente redatta (help.netflix.com/en/node/2102), per avvalersi di tale opportunità, basta portarsi – via browser web – alla pagina dell’account personale ed entrare nella sezione per la gestione dei profili ad esso associati: sceltone uno, lo step decisivo sarà semplicemente quello di deflaggare l’eloquente opzione “Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi”.

A quel punto, la scelta ottemperata, che riguarderà solo il singolo profilo nel quale si è andati ad agire, avrà effetto su tutti i dispositivi collegati allo stesso, comprese le installazioni iOS/Android: a quanto pare, però, il tutto non è istantaneo, ma si può in quale modo forzare la ricezione della nuova scelta, uscendo dal profilo attenzionato, passando a un altro, e poi rientrando nel primo.

A quel punto, si potrà effettivamente beneficiare della scelta fatta, senza che scatti il temibile autoplay delle anteprime nella Home della piattaforma, all’ingresso nella stessa, o quale viatico per la visione dell’episodio successivo.