Instagram: tra le tante novità, è effettiva per tutti la dark mode

Non più di qualche ora fa, gli ultimi rumors su Instagram davanti come certo il rilascio di una funzione anti phishing, e la defalcazione di una feature invero poco usata, se non per stalkerizzare il prossimo: a Menlo Park, però, non è d’uopo riposare sugli allori, tanto che – con la release stabile 114.0, disponibile per Android e iOS – ci si è già portati avanti.

La nuova versione di Instagram, appunto nota col seriale 114.0, mette a disposizione di tutti quella feature che, partita qualche settimana fa in alpha, era poi giunta nella beta del photo sharing una manciata di giorni addietro: evidentemente, al netto di qualche piccolo bug, i riscontri ottenuti sono stati positivi, tanto che si è deciso di includere la novità anche nella versione stabile menzionata.

Il riferimento, bando agli indugi, è alla modalità scura che, nello specifico, si sostanzia in sfondi neri per le varie sezioni e nell’uso del bianco per le icone e del grigio per le scritte: per avvalersi della novità, tuttavia, non è presente un tasto d’attivazione, come su Twitter, ove una simil funzione è giunta decisamente prima.

In pratica, quindi, bisognerà adattarsi alla dark mode di sistema, prevista da iOS 13 (via Centro di Controllo, passando per il widget riguardante la luminosità del display), Android 10, e Android Pie ottimizzato da apposite interfacce proprietarie (come la One UI di Samsung o la MIUI 10 di Xiaomi), con la conseguenza che si beneficerà del classico layout bianco di giorno, e di quello scuro, risparmioso per la batteria e rispettoso per gli occhi, di notte.

Sempre a partire dalla release 114.0 di Instagram, però, arrivano in dote agli utenti anche altre novità. La preannunciata rimozione del tab “Segui già”, con conseguente focus solo sulle attività del proprio profilo, è stata messa a regime e risulta essere in corso di roll-out su sempre più utenti di ora in ora e, in più, su iOS 13, è possibile richiamare il colonnino delle impostazioni tramite l’iconico gesto di uno swipe dal basso verso l’alto.