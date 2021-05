Instagram: Reels da 60 secondi e Nascondi Like opzionali, rumors su future novità

Tesa come non mai a presidiare il suo primato di photo sharing app più popolare e diffusa al mondo, contrastando vecchi (in rilancio, come Snapchat) e nuovi avversari (come TikTok), Instagram è sempre alle prese con qualche novità, a volte sperimentata, come quelle appena scoperte dai leaker, o addirittura rilasciata, come nel caso del “nascondi Like” e dei Rees da 60 secondi ufficialmente diramati.

Dopo aver scelto di nascondere (anche in Italia) per un certo periodo di tempo i conteggi dei like, per alleviare la pressione sugli utenti, anche in considerazione del fatto che per alcuni certi indicatori sono importanti per lavoro, o per scegliere meglio cosa attenzionare, Facebook Inc ha testato per qualche settimana una funzione, ora (come precisa l’account ufficiale Facebook NewsRoom su Twitter) in corso di rilascio per tutti i suoi utenti, sia su Instagram che (nelle prossime settimane) sul social, che offre all’utente finale la scelta del celare o meno la visualizzazione dei totali per Like e Visualizzazioni.

Per occultare i conteggi sugli altrui post, la procedura risulta più comoda, ma meno flessibile, basata su uno step una tantum che va a impattare su tutti gli altrui post che appaiono nel proprio Feed: in pratica basta recarsi nella nuova sezione delle impostazioni chiamata “Post” e, quivi giunti, spostare di lato il selettore “Nascondi il numero di “Mi piace e di visualizzazioni” (hide like and views counts).

Per celare i conteggi di Mi piace e Visualizzazioni sui propri post, invece, si deve procedere contenuto per contenuto, quando lo si andrà a pubblicare, addentrandosi nelle relative impostazioni avanzate (tra le quali quella idonea è: Nascondi il numero di Mi piace e di visualizzazioni su questo post), ben tenendo presente che sarà pur sempre possibile modificare in seguito la scelta fatta. A tale novità si aggiunge, secondo l’Ansa nell’ambito di un test che coinvolge anche l’Italia, il test che eleva a 60 secondi la durata dei Reels, video creativi anti TikTok addizionati con filtri, effetti, scritte e audio che, visualizzabili dall’iconcina del ciak nella barra di navigazione in basso, inizialmente sono stati introdotti col limite dei 15 secondi, poi esteso a 30.

Dal circuito dei leaker, grazie ad Alessandro Paluzzi, arriva l’indiscrezione secondo la quale Instagram starebbe, invece, lavorando ad altre novità. Tra queste, spicca lo sviluppo di un adesivo “Shopping” che, come spiega la schermata introduttiva trapelata, permetterà di linkare collezioni, eventi lancio, prodotti a una propria Storia: purtroppo, tale novità andrà soggetta a limitazioni, visto che si dovrà scegliere nella Storia tra link e adesivo che punti a un prodotto, e non si potrà aggiungere più di uno sticker Shopping. In favore di tutti gli utenti, invece, sembra sia in atto la redazione di una scorciatoia per i Live da collocarsi nel menu di creazione, poco sotto quella per ideare i video IGTV.