Snapchat: tante novità dallo Snap Summit Partner 2021

Pur lontana dai riflettori, Snapchat è pur sempre una delle app di photo-sharing più popolari, come dimostrato dalle ultime statistiche diffuse dalla casa madre Snap Inc allo Snap Partner Summit 2021, nel corso del quale, oltre a varie novità software, si è parlato anche di una one more thing hardware.

Dopo aver iniziato a diffondere anche su Android la funzione che permette di registrare brevi video combinandoli assieme, come già a regime su iOS dal Novembre del 2019, Snapchat, per altro al lavoro (secondo il leaker Alessandro Paluzzi) anche sul formato delle Storie Condivise e sugli adesivi preferiti, è stata protagonista del consueto evento Snap Partner Summit 2021, nel corso del quale ha, inizialmente, accennato al suo successo crescente, rappresentato da 500 milioni di utenti attivi al mese, e dai 280 milioni di snapchatters attivi quotidianamente nel primo trimestre del 2021, la maggior parte dei quali presenti su Android (segno del buon successo dell’ultimo maxi restyling). Il fatturato di anno in anno è cresciuto del 66%, tradotto in 770 milioni di dollari: la piattaforma non è ancora in attivo ma, considerando che le perdite sono in calo, il punto di breakover non è più così lontano.

Numeri a parte, Snapchat ha snocciolato anche varie novità per i suoi utenti: la fotocamera in-app, in omaggio all’inclusività, userà la consulenza di vari direttori della fotografia per render meglio video e foto di persone con un colore della pelle che non sia il bianco. In tema di realtà aumentata, la funzione Scan farà sì che, in quadrando un vestito, o acquisendolo dal rullino dei ricordi, si avranno (Screenshop) suggerimenti per lo shopping del proprio guardaroba mentre, attenzionando degli ingredienti (Allrecipes), si avranno in suggerimento delle ricette. Le Snap Maps si arricchiranno di nuovi livelli informativi, come quello che suggerirà ristoranti nella zona (via Infatuation) o le partite o i concerti programmati nei paraggi (via Ticketmaster). Facendo affidamento su Memories, anche i propri ricordi saranno ancorati alle mappe della piattaforma. Funzioni legate ai comandi vocali ed al 3D permetteranno di implementare nuove esperienze di Try-On, per provare capi d’abbigliamento in tandem con brand come Farfetch, Estée Lauder e Prada. Lens Studio, la piattaforma che ha permesso a 200mila creator di creare pressappoco 2 milioni di Lenti in realtà aumentata, guadagnerà nuove funzioni, come le Connected Lenses, che permetteranno esperienze AR collaborative, cioè in comune con i propri friends (es. quella di Lego per costruire qualcosa con un amico presente).

La novità in salsa AR più intrigante però si è sostanziata (a meno di un anno dal vecchio modello) nella 4a generazione degli occhiali Spectacles. Si tratta di un modello più pesante (134 grammi) e dalla limitata autonomia (mezz’ora), per ora riservato agli sviluppatori, che, tramite il touch dell’astina o il comando vocale “Hey Spectacles”, permette di applicare alla realtà (passando per gli schermi capaci di 2.000 nits di luminosità) una sorta di Lenti, i Filtri AR, sempre creati dalla community di creativi, in modo ad esempio da poter vedere una mostra all’aperto, da giocare con un cane su un prato, o da vedere dei fiori laddove non ve ne sono.

Per i creativi, la piattaforma Spotlight, che permette di creare video virali, venendo premiati per quelli più di successo, sarà usabile anche da browser per PC e, in tal modo, sarà possibile caricare qualche video 4K UHD magari creato con strumenti professionali come Final Cut Pro. Nel corso del 2021, su iOS, arriverà lo spin-off Story Studio, un’app per montare i video che, se usata in tandem con Snapchat, permetterà di usare le musiche, i suoni, gli effetti visuali della piattaforma, salvando e ritoccando i progetti prima di shararli, ottenendo anche gli insight sugli hashtag. Ancora in favore dei creators, arriverà la funzione di monetizzazione “Gifting”: in sostanza si potrà rispondere alle Storie con dei regali, dopo aver convertito in questi ultimi gli Snap Token comprati sulla piattaforma, in modo che la Snap Star preferita maturi una percentuale sui gift ricevuti.

Infine, la piattaforma Giochi e Mini-giochi, che presto sarà accessibile anche scorrendo in basso sulla fotocamera dell’app, si arricchirà di 5 nuovi mini-giochi (compreso uno impostato sullo shopping in tempo reale con gli amici) integrati, con la facoltà futura di organizzare i giochini in apposite liste di preferiti. Grazie alla collaborazione (via Snap Kit) con l’app d’incontri Bumble sarà possibile usarvi gli adesivi di Snapchat, mentre la partnership con Unity permetterà di usare i Bitmoji anche nei giochi mobili e per PC.