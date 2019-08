Spectacles 3: ufficiali i nuovi smart glass di Snapchat, con 2 fotocamere HD 3D

Snap Inc, la società californiana co-fondata (ed attualmente diretta) da Evan Spiegel, nota per aver inventato le Storie all’interno dell’applicazione per il photo-sharing Snapchat, ha confermato, forte dei conti in ripresa, l’intenzione di voler proseguire nello sviluppo dei propri occhiali smart, Spectacles, puntando ad un salto di qualità che consenta un miglior supporto alle proprie attività di realtà aumentata e, a tale scopo, ha annunciato la versione definitiva e in limited edition degli Spectacles 3 (già ipotizzati nel Novembre scorso).

I nuovi ed inediti Spectacles 3, sempre abbinati a lenti circolari colorate per la protezione dal sole, risultano più comodi da indossare, essendo realizzati in una resistente ma leggera lamiera di acciaio inossidabile, cadenzata nelle colorazioni alternative Carbon (nero) e Mineral (un oro rosa tendente al beige) e, in più, migliorano nelle prestazioni, spesso contestate nella passata edizione.

In tal senso, il merito va all’integrazione di due fotocamere HD (abbinate a LED di funzionamento) capaci di introdurre la terza dimensione nelle foto (scattate a 1.642 x 1.642 pixel) e nei video (1.216 x 1.216 pixel, a 60 fps) 3D anche nel suono, grazie all’impiego, nella registrazione dello stesso, di un array con 4 microfoni.

I contenuti ottenuti possono essere stoccati nello storage, rimasto a 4 GB, ma idoneo ad ospitare 1.200 scatti e 100 filmati da 60 secondi cadauno, o possono essere sincronizzati via Bluetooth con lo smartphone ove, ricorrendo all’app Snapchat, è possibile impreziosirli con effetti di luce, variandone il paesaggio, includendovi stickers AR sospesi, e molto altro, per poi inviare il risultato ai contatti dell’app, o su YouTube.

La batteria degli Spectacles 3, ricaricabile in 75 minuti attraverso la pochette in pelle (dotata di presa USB Type-C) con rivestimento in microfibra, conserva la dimensione della passata generazione, ma è ottimizzata in modo da poter garantire la ripresa di 70 mini clip e di 200 istantanee. Attualmente, gli Spectacles 3 sono già preordinabili sul relativo sito ufficiale (Spectacles.com) al prezzo di 370 euro, con effettiva disponibilità in autunno, a Novembre, assieme a una cardboard in cartone, simile a quella Googleiana, per una successiva fruizione dei contenuti con essi generati.