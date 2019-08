Snapchat: ottima trimestrale e nuovo strumento pubblicitario per le PMI

L’ex regina delle app di photo-sharing, Snapchat, da qualche tempo detronizzata da Instagram, che ne ha mutuato le Storie, sarebbe ormai prossima alla ripresa, secondo i dati dell’ultima (ottima) trimestrale, resa nota di recente: ciò aprirà la strada a nuovi investimenti, ma anche al rilascio di nuove funzionalità, una delle qualità già annunciata e implementata.

Ultimamente, Snapchat ha ottenuto delle quotazioni in Borsa, nella fase after hours, davvero notevoli, tanto che la sua capitalizzazione virtuale è arrivata a superare i 20 miliardi di dollari: il merito, oltre a qualche cambio dirigenziale azzeccato, è da attribuirsi all’ultima trimestrale, colma di note positive in merito agli utenti giornalieri, ai ricavi, ed alle perdite.

Nello specifico, al fotofinish del 30 Giugno scorso, vi sono stati 13 milioni di utenti giornalieri in più rispetto ai tre mesi precedenti, col numero di utenti totali che è salito a 203 milioni, contro i 188 dello stesso periodo dell’anno prima, ed i 192 previsti dagli analisti: anche la partecipazione degli users è aumentata, con il traguardo raggiunto di oltre 3.5 miliardi di snap scattati e condivisi mediamente ogni dì.

I ricavi, anche in questo caso, superiori alle ipotesi degli addetti, sostanziati in 388 milioni di dollari, hanno mostrato un segno più notevole (+48% su base annua) mentre le perdite, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, sono risultate alleggerite, con 255 milioni di dollari (19 cent ad azione) di passivo, contro i 353 (27 cent ad azione) del 2018.

Le cose, fa sapere il CEO Evan Spiegel, dovrebbero andare ancora meglio nel prossimo trimestre, sia come fatturato (410/435 milioni di dollari vs i 298 del 2018) che come margine operativo lordo: insomma, il momento del break even point che porterà all’attivo non sembra esser più così lontano. Proprio per questo motivo, e per accentuare la ripresa, è stato annunciata l’emissione di un bond convertibile, del valore di 1 miliardo di dollari, con scadenza 2026, che permetterà di finanziare sia il riacquisto di azioni vendute a terzi, che – anche – l’acquisizione di nuovi elementi – tra servizi, tecnologie, e prodotti – che siano complementare al core business di Snap Inc (l’azienda detentrice dell’app Snapchat).

Infine, una novità più concreta che riguarda l’utenza finale, sia standard che professionale. Attraverso il proprio blog istituzione, Snapchat ha comunicato di aver introdotto una nuova funzionalità, chiamata “Instant Create“, a favore delle piccole e medie imprese che desiderino, in mancanza di grandi mezzi (tecnici ed economici), avviare con semplicità delle campagne pubblicitarie, mediante Snap Ads: il tutto richiederà di selezionare il proprio obiettivo (più visite sul sito, o installazioni di un’app, per esempio), stabilire il target cui si mira, fornire l’url aziendale, scegliere delle immagini (tra quelle disponibili o caricabili dal proprio PC), e procedere alla pubblicazione finale.