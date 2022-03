Instagram: presto potrebbe tornare una funzione amata dagli stalker

Nelle scorse giornate, Instagram ha annunciato, ufficialmente tramite il suo CEO Adam Mosseri, il rilascio di un sistema bi-selettivo, “Segui già” e “Preferiti” che, con post organizzati dai più ai meno recenti, in sostanza segna il ritorno all’ordinamento cronologico. A tali novità se ne potrebbero aggiungere presto altre, nel caso andassero in porto gli sviluppi appena portati alla ribalta dall’attività d’indagine dei leakers.

La prima novità emersa di recente riguarda gli NFT, o non fungible tokens, da integrare su Instagram: secondo il puntualissimo leaker Paluzzi, per ora – lato mobile – è previsto il supporto solo ai seguenti portafogli (wallet) digitali: MetaMask, TrustWallet e Rainbowdotme. Tuttavia, molti di più ne potranno essere aggiunti da desktop, operando sulla piattaforma instagram.com.

Sempre secondo il feature tracker Alessandro Paluzzi, Instagram sta lavorando a una nuova sezione, nella pagina Esplora che, intitolata più o meno “Mi è piaciuto dagli amici”, riguarderebbe ciò che è piaciuto agli amici, riportando un auge il contenuto della scheda “Following” (Seguiti), rimossa nel 2019 anche perché considerata un po’ troppo invasiva (aka “stalkerware).

Al momento, in assenza di conferme ufficiali, non è chiaro se tale funzione verrà effettivamente rilasciata, e se riguarderà tutti coloro che si seguono, o solo “gli amici più stretti“: un altro aspetto che al momento non è emerso, ma che sembrerebbe caldeggiato dai primi commenti non proprio entusiasti degli utenti, è se la funzione in oggetto, nel momento in cui dovesse essere rilasciata, potrà anche essere disabilitata, in considerazione del fatto che non tutti potrebbero voler far sapere ciò che a loro piace.

Le Storie, per un po’ trascurate in favore dei Reels, s’avviano verso una nuova giovinezza, visto che a Menlo Park ci stanno lavorando con un certo impegno. Quest’ultimo potrebbe esplicarsi nella possibilità di mettere “Mi piace” a dette Storie anche dalla piattaforma web: sembra, inoltre, che si stia studiando anche l’ipotesi di consentire il poter rispondere alle Storie tramite le immagini o dei messaggi vocali. Anche al feed si potrebbe in futuro metter mano, con un feed “pienamente immersivo“.

A quanto pare, però, tra le tante migliorie in sviluppo, la prima candidata a un rilascio imminente è quella che potrebbe veder sbarcare sulle chat un nuovo tema, dedicato al Coachella Valley Music and Arts Festival, in calendario in California tra il 15 e il 24 Aprile.