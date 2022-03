Instagram: ordinamento cronologico, tag prodotti per tutti, down e rumors vari

Dopo un inizio di giornata condito da qualche malfunzionamento visto che, secondo le segnalazioni giunte su downdetector, nel tirare verso in basso la tendina del feed e nel rilasciarla per aggiornarlo veniva spesso restituito un errore, Instagram, di nuovo al centro di rumors, si è prontamente “riscattata” annunciando il ritorno dell’ordinamento cronologico per i contenuti e la possibilità per tutti gli account di poter sponsorizzare nei post i prodotti.

Nel mentre sempre più utenti ricorrono a soluzioni di terze parti (es. il media assistant italiano PostPickr, che da oggi permette di schedulare la pubblicazione dei post in forma di carosello) per migliorare la gestione del loro account, Instagram ha deciso di facilitare loro le cose con una novità direttamente integrata. Facendo seguito alle anticipazioni di fine Gennaio relative al ritorno del feed cronologico, il CEO di Instagram Adam Mosseri ha confermato l’arrivo (tramite attivazione da server remoto in favore di tutti gli utenti nelle prossime ore) di due opzioni di organizzazione e ordinamento del feed.

Le due opzioni, battezzate rispettivamente come “Seguiti” e “Preferiti”, sono attivabili in alto a sinistra, tramite la freccina verso in basso accanto al logo Instagram: delle due (ambedue ordinate cronologicamente partendo dai contenuti più recenti), la prima mostra i post, foto, video e altro, dei profili che già seguiamo, mentre la seconda elenca quelli di profili, amici o creator che siano, in numero massimo di 50, che l’utente sceglierà come più interessanti.

A proposito dei “preferiti”, è stato osservato come sarà possibile impostare gli account in questione dalle impostazioni dell’app (niente novità, dunque, per Instagram da web browser), alla stregua di quanto già avviene per gli amici più stretti: le persone scelte avranno una stella distintiva accanto al nome ma, in ogni caso, l’elenco delle persone preferite potrà essere modificato in qualsiasi momento, aggiungendo o togliendo qualcuno, senza che questi poi riceva una notifica in merito. Da segnalare infine, che i post degli account preferiti godranno d’un trattamento di favore anche nel feed tradizionale, ove saranno visualizzati più in alto.

Nel 2016, Instagram introdusse i “tag dei prodotti”, poi estendendoli – man mano che si affermavano nuovi formati – su video, Storie e Reels: il tutto con l’accompagnamento di una funzione di pagamento in modo che fosse possibile comprare direttamente il prodotto sul cui tag si cliccava. Nelle scorse ore, come confermato a The Verge, il noto photo-sharing ha implementato cotal funzionalità, prevendo abilitazioni progressive negli USA, con la conseguenza che sarà possibile taggare un prodotto pur non avendo un account business.

Per farlo, sarà sufficiente creare un post, modificare foto e video, recarsi all’opzione per taggare le persone e qui far ricorso alla sottovoce per taggare i prodotti, che richiederà di linkare sul prodotto collocato nel video o nella foto, sì da poter procedere alla ricerca del brand. Secondo quanto emerso, le attività di cui verranno taggati i prodotti riceveranno una notifica ad ogni tag ricevuto, potendo anche disattivare per tutti i tag intervenendo dalle impostazioni dei loro account: gli utenti che eseguiranno i tag, almeno per ora, non ci guadagneranno, anche se Menlo Park ha reso noto aver avviato un test con alcuni creators selezionati nell’ambito del quale si sta sperimentando il remunerarli tramite le commissioni per i prodotti sponsorizzati.

Anche il round delle novità scovare dai leakers non è meno folto di quelle ufficialmente comunicate. Secondo il reverse engineer Alessandro Paluzzi, Instagram sta lavorando per mostrare direttamente in Home se un utente sia o meno online, oltre che a una funzione relative alle Storie delle Community e al permettere a un utente di visualizzare l’anteprima di un thread (che in futuro potrebbe pure guadagnare una ridisegnata pagina dei dettagli) nell’elenco delle conversazioni semplicemente tenendolo premuto a lungo. L’esperienza maturata con Threads potrebbe non esser stata vana, visto che Instagram sta ancora lavorando alla funzione dello Status (inoltre destinato a poter essere arricchito con l’aggiunta di musica) a cui è stata conferita la possibilità di selezionare il proprio pubblico.

Dal leaker Ahmed Ghanem, infine, arriva l’indiscrezione secondo cui Instagram starebbe testando l’adesivo “Scheduled” Programmato per le Storie: quest’ultimo, con un ruolo di promemoria per i suoi prossimi eventi, permetterebbe al creator di effettuare un collegamento diretto ai propri prossimi eventi, tra cui scegliere quale si intenda promuovere.