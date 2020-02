Instagram: presto col file picker nativo di Android e con i testi per il karaoke

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Devo ammettere che, in effetti, ad oggi "l'esplora risorse" di Instagram è piuttosto dispersivo: non creando Storie non lo vivo come un problema ma credo che possa esserlo per chi utilizza tale app a scopo professionale. Sotto quest'ottica, la novità scoperta dalla Wong semplificherà non poco le cose: Reels mi sembra una funzione sempre più matura e, fossi in Zuckerberg, specie col supporto dei testi à là karaoke, la inserirei stabilmente nel suo photo sharing.