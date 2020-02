Instagram: è già tempo delle pulizia di primavera tra i profili seguiti

Instagram, la celebre photo-app di Menlo Park, appena messa a regime la novità in base a cui è possibile rispondere alle Storie tramite le immaginette animate di Giphy, si è già prodotta in un’ulteriore novità, testé comunicata ufficialmente tramite il proprio account ufficiale (@instagram) presso Twitter.

La nuova funzione, secondo quanto poi confermato al portale TechCrunch, serve a semplificare la gestione dei contatti che si segue. Nello specifico, è noto che la piattaforma popoli il NewsFeed degli utenti con i post che suppone possano interessare all’utente, in quanto tratti spesso dai profili seguiti. L’inconveniente è che, col tempo, i gusti cambiano, alcuni profili rimangono seguiti per inerzia o quieto vivere, ed il proprio Feed si popola di contenuti che interessano poco o niente.

Proprio per sanare questa situazione, da Menlo Park è stato comunicato il roll-out, da oggi, di una funzionalità che, in sintesi, farà capire all’utente quali siano i profili seguiti di cui può fare a meno: in pratica, basterà portarsi nella scheda “Seguiti“, in alto a destra nella Home dell’app e, quivi giunti, operare sulle neo arrivate categorie “Utenti con cui hai interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nel Feed”.

Grazie a queste ultime, si potrà rimuovere il follow ai profili che ormai non catturano più il proprio interesse, e/o fare lo stesso con coloro che, invece, incominciano a recare fastidio a cagione di un eccessivo “presenzialismo” (post a raffica).

In più, nel medesimo aggiornamento, già disponibile nell’app Instagram per Android e iOS, i tecnici di Menlo Park, sempre nella sezione dei profili seguiti, hanno inserito la facoltà, in basso, di poter ordinare i profili seguiti, stabilendo come criterio di organizzazione la data di aggiunta, in modo da schematizzare la lista partendo dai profili che si è cominciato a seguire di recente o, viceversa, da quelli seguiti meno di recente.