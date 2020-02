Instagram: generati 1/4 degli introiti di Facebook, risposte alle Storie via GIF

In base a recenti dati finanziari, sembra che oltre 1/4 delle entrate della holding Facebook Inc provenga da Instagram che – a ormai 8 anni dal suo incameramento a Menlo Park – può dirsi una scommessa vinta per il visionario Mark Zuckerberg il cui staff, tra le altre cose, ha da poco annunciato una novità proprio per Instagram, sostanziata in un nuovo modo di rispondere alle Storie.

Secondo alcuni dati economici forniti da una fonte rimasta anonima, il portale Bloomberg News ha scoperto come oltre il 25% degli introiti di Facebook, pari a 20 miliardi di dollari, dipenda – ormai ogni anno – da Instagram, acquistata nel 2012 per (secondo AndroidCentral) 715 milioni di dollari (comunque intorno al miliardo finale).

Considerando che YouTube, che è sul campo da qualche anno in più, ha appena dichiarato entrate per 15.1 miliardi di dollari, il risultato di Instagram (che, però, non suddivide gli introiti con gli autori, al di fuori di IGTV), è decisamente notevole, tanto più che il suo potenziale in ambito e-commerce non si è ancora esplicato alla massima potenza.

Gratificata dalle notizie in questione, che certo avranno fatto piacere in quel di Menlo Park, Instagram si è avvalso del proprio account ufficiale su Twitter (@instagram) per rendere il pubblico edotto di una novità rilasciata con l’ultimo aggiornamento reso disponibile su iOS e Android, riguardante un inedito (per la piattaforma) metodo per rispondere alle Storie degli amici.

Nello specifico, assecondando le richieste in tal senso dei propri users, e nel tentativo di restare al passo coi tempi (ma anche per fronteggiare TikTok che ne sta copiando il layout dei profili), la celebre photo app fondata da Kevin Systrom -per altro impegnata nel testare le risposte via Reactions ai messaggi diretti – ha svelato che, da oggi, è possibile rispondere alle Storie degli amici ricorrendo alle tante GIF animate messe a disposizione dall’immenso database di Giphy.