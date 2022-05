Instagram, non solo rumors: ufficiali i brani "1 Minute Music" per Reels e Storie

Ascolta questo articolo

L’ultimo anno è stato pregno di novità per Instagram, basti pensare alla voce fuori campo, all’arrivo della musica nei post, ai testi in 2 e 3D, all’effetto musicale ritmico Superbeat, e al recente restyling. A tali ed altre novità se n’è appena aggiunta un’altra, di carattere musicale, seguita dal consueto round di pettegolezzi provenienti dal mondo dei leakers.

Partendo da una novità ufficiale, ancorché limitata all’India, Instagram ha annunciato, tramite il direttore della divisione Contenuti e Community Partnerships di Facebook India (Meta), Paras Sharma, il varo di una novità di concerto con la società di distribuzione musicale Believe che, in tal modo conta di “coinvolgere il pubblico per i nostri artisti e di immergere le loro canzoni nella cultura pop“ ma anche di fornire un modo agli “artisti, emergenti e affermati, per capire il modo in cui devono pensare ai video in formato breve“.

Nello specifico, la novità in questione, che dovrebbe anche stimolare la creazione di ulteriori contenuti, ma anche spronare gli artisti, emergenti e affermati, a proporre la loro nuova musica all’interno di Instagram come canale di autopromozione, è stata battezzata “1 Minute Music” e si è sostanziata in brani musicali esclusivi della durata di 1 minuto, accompagnati da video, che gli utenti potranno usare nei loro Reels e nelle loro Storie, attingendo ai nuovi contenuti all’interno della galleria audio dei Reels.

All’iniziativa “1 Minute Music” hanno collaborato, a oggi, oltre 200 famosi artisti indiani (anche punjabi, hindi e tamil), tra cui nomi come Dhvani Bhanushali, GV Prakash Kumar, Neeti Mohan, Himanshi Khurana, Shaan, e Aniruth.

Passando alle novità non ufficiali in quanto scoperte via reverse engineering, dal leaker Alessandro Paluzzi sono arrivate nuove indiscrezioni: in una di esse si fa menzione di una funzione di crop che consentirebbe di ritagliare il modo in cui i post possono apparire nella griglia sul proprio profilo. Parimenti, all’insegna di una novità che si sposerebbe bene con la nuova interfaccia, Instagram sta lavorando (in questo caso con la relativa conferma fornita dal CEO Adam Mosseri) a una funzione per caricare le foto nel verticale formato a 9:16 a schermo interno.