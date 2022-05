Instagram annuncia importanti cambiamenti a livello grafico

Ascolta questo articolo

La celebre piattaforma di photo sharing di Meta, Instagram, ha da qualche ora pubblicato un importante post sul proprio press blog ufficiale, col quale ha svelato il roll-out di tante novità in ambito grafico-estetico: nel mentre, sempre dal fronte di Instagram, non mancano d’arrivare diversi rumors.

Con un post nel proprio blog ufficiale, about.instagram.com, il noto photo sharing di Menlo Park ha comunicato l’inizio di una sua nuova fase evolutiva, volte a “creare esperienze più coinvolgenti e inclusive“, sostanziata in una serie di cambiamenti a livello grafico.

Tra le novità menzionate pomposamente da Instagram per il suo refresh grafico, si parte con un nuovo logo, più visibile all’apertura dell’app, ma collocato anche con dimensioni e in posizioni diverse nelle immagini (in relazione al layout adoperato), in cui spicca un gradiente ravvivato attraverso un processo di modellazione tridimensionale che ha coinvolto l’artista Rose Pilkington (in sostanza, a seconda dello scenario d’applicazione, si può personalizzare la relativa luce digitale, con conseguente maggior senso di profondità), per arrivare – come seconda miglioria – anche a un inedito layout di marketing a schermo intero, finalizzato a celebrare la semplicità (offrendo la proposizione dei contenuti “in primo piano“, attraverso uno stile intimo, imperfetto che rifletta le “passione e le esperienze della nostra community“.

Un elemento cui Instagram ha dato un grande peso, tanto da avergli dedicato un mini sito (about.instagram.com/brand/type) in cui l’utente potrà sbizzarrirsi a provarne le diverse varianti, è il nuovo font Instagram Sans (con le opzioni Bold, Sans Regular, Light, Medium, Condensed e Condensed Bold, e un incrementato numero di script font globali), realizzato con la collaborazione di vari esperti in lingue, di modo che fosse facilmente adattabile – come carattere tipografico – anche a lingue graficamente molto particolari, come il tailandese, l’arabo e il giapponese. Tale risultato è stato ottenuto combinando elementi geometrici e grotteschi, col risultato finale esplicatosi all’insegna degli squircles (mix tra square, quadrato, e circle, cerchio).

Non sono mancati i rumors, ad opera del leaker Alessandro Paluzzi. L’esperto feature tracker, via reverse engineering, ha scoperto come la piattaforma stia lavorando per consentire, agli utenti verificati, di settare chi possa contattarli (call them). L’impegno dei programmatori di Instagram, però, sarebbe stato indirizzato anche sullo sviluppo di un’altra funzione, che potrebbe permettere agli amici di chattare assieme nel mentre si guarda assieme un video in diretta.