Instagram, la piattaforma mobile di photo-sharing da diverso tempo parte dell’universo Facebook, confermando quanto diffuso nei giorni scorsi, ha nuovamente calato la mannaia sui profili fake o gestiti via bot, onde rendere più genuina la sua esperienza d’uso. Nel contempo, grazie ad alcune indiscrezioni è emersa una novità che farà felici quanti chiedono lo sbarco completo dell’app anche su PC.

Nel corso delle prime ore della mattina, diversi utenti hanno segnalato una curiosa circostanza, poi interpretata come una prematura pulizia primaverile di Instagram: quest’ultima, a cavallo tra il 12 ed il 13 Febbraio, quindi quando in Italia era piena notte, avrebbe cancellato diversi account falsi o gestiti tramite bot, a quanto pare per bloccare una prassi, illegale sulla piattaforma, che porta alcune “agenzie di marketing” a vendere servizi contenenti pacchetti di like o follower. Gli account più colpiti, nell’ordine di milioni di follower persi, risultano essere, secondo quanto riferito da alcune fan page alloggiate su Twitter, quelli delle star (o degli influencer): nello specifico, la cantante Ariana Grande avrebbe perso 3 milioni di seguaci, l’attrice e cantante Selena Gomez pressappoco un paio di milioni, e la modella Gigi Hadid uno solo. Tuttavia, anche gli utenti comuni risulterebbero aver perso qualche centinaio (2/300 nei casi peggiori) di follower.

Infine, una gustosa novità emersa grazie alla promettente programmatrice, e leaker, Jane Manchun Wong (@wongmjane), evidentemente coinvolta in un test non pubblico, riservato a pochi utenti privileggiati.

Dalle immagini apparse in rete, sembrerebbe che Facebook, intenzionata a unificare le chat di WhatsApp, Instagram, e Messenger, si sia portata avanti potenziando ulteriormente la messaggistica Direct di Instagram, già fatta oggetto di diverse implementazioni nei mesi scorsi (es. invio di note vocali, i commenti alle dirette live che arrivano tra i messaggi, lo spin-off Direct disponibile anche in Italia): nello specifico, ciò sarebbe avvenuto attraverso una sperimentazione che ha portato, anche su Instagram for Web (la versione accessibile da browser, sia su pc desktop che su smartphone), la facoltà di ricevere e spedire (“start a message”) messaggi, per giunta inclusivi di foto e video, o Storie, tramite un’apposita sezione/finestra.

Tuttavia, come spesso accade in casi del genere, non è facile prevedere quanto tale feature, sostanziata nella facoltà di messaggiare anche da Instagram for Web, sarà messa a disposizione, stabilmente, dell’utenza mainstream.