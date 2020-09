Instagram: le Storie si vedono anche da Facebook, modifica interfaccia per i Reels

Nel mentre proseguono i lavori per implementare una ulteriore funzione simil TikTok, chiamata Audio Mix, per le voci fuori campo, Instagram ha ammesso un piccolo test in corso in merito alle Storie, e confermato un altro esperimento, questa volta in India, a proposito dei Reels, introdotti in Brasile nel Novembre del 2019, e solo di recente portati in oltre 50 paesi nel mondo (tra cui Australia, Giappone, e USA).

Ormai da tempo Mark Zuckerberg ha avviato un processo di convergenza tra le sue principali app, in modo che fosse possibile per i loro utenti interagire tra loro indipendentemente dalla piattaforma usata. Dopo l’arrivo dei Messenger Room su WhatsApp, in piena estate, e l’ormai collaudato sistema di cross-posting delle Storie, un successivo step di questo processo si è avuto secondo quanto è stato riscontrato da alcuni utenti, in base a quello che Instagram ha definito un test limitato.

Nello specifico, come evidenziato da diversi screenshot trapelati in Rete nelle scorse ore, è in fase di collaudo un sistema che consentirà di guardare da Facebook, con tanto di visualizzazioni e risposte, le Storie che gli utenti hanno pubblicato su Instagram.

Gli utenti si renderanno conto di star guardando una Storia di Facebook, se quest’ultima avrà l’oblò contornato di blu, o di Instagram, se lo stesso sarà cerchiato di rosa/arancio ma, in ogni caso, per poter guardare direttamente dal social le Storie del photo-sharing, occorrerà aver collegati gli account sulle due piattaforme e, di conseguenza, gli amici facebookiani di un utente potranno guardarne anche le Storie instagrammiane solo se lo seguono anche sul photo-sharing diretto da Adam Mosseri.

Proprio quest’ultimo, mediante il suo account ufficiale, dopo i passati rumors, ha ammesso l’avvio di un nuovo test, in India, destinato a coinvolgere tutta l’utenza locale nel giro di qualche settimane, che porterà la barra di navigazione in basso, nella Home, ad acquisire il Tab Reels, simile all’effigie del Play, con il segnaposto di Esplora che sloggia in alto a destra, accanto all’icona dei messaggi diretti.