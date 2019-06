Instagram: la fotocamera in-app conserva per 7 giorni foto e video utili per le Storie

In una giornata impostasi più che altro per annunci di carattere hardware, grazie a Huawei che ha presentato nuovi smartphone e tablet, il software segna il classico gol del bandiera con una piccola novità in corso di rilascio da parte di Instagram e relativa, come spesso accade, al fiore all’occhiello dell’app in questione: le Storie.

Dopo una lunga serie di disservizi, ormai messe a regime le iniziative per celebrare il Pride Month, e sperimentare un sistema di recupero più sicuro a vantaggio degli account compromessi, dal quartier generale di Menlo Park è partito il roll-out di una nuova feature che, inserita all’interno delle Storie, permetterà alla piattaforma che fu di Kevin Systrom di non perdersi nemmeno quei contenuti scattati e girati, ma mai condivisi.

La funzione in oggetto, riscontrata da diversi utenti di Instagram, si sostanzia in una sorta di archivio temporaneo nel quale l’utente potrà conservare, per un massimo di 7 giorni, le foto o i video ottenuti con la fotocamera in-app dell’applicazione: molto spesso, infatti, ciò che viene realizzato con la stories camera di Instagram non viene inoltrato nelle Storie, per mancanza di tempo, magari perché servirebbe qualche ritocco a suon di filtri che non si ha modo di applicare in quel preciso istante.

Per evitare che questi contenuti vengano in qualche modo “abortiti”, ora sarà possibile averli a disposizione, per eventuali futuri impieghi, per 7 giorni: il tutto grazie ad una rapida consultazione della scheda “Recenti”, in un meccanismo che ricorda un po’ quello delle Storie già pubblicate, conservate, invece a tempo indeterminato, nell’Archivio dell’applicazione.

Al momento attuale, non tutti gli utenti di Instagram sembrano poter già beneficiare della nuova funzione, che evita di perdere foto o video che potranno sempre esser condivisi nelle Storie, entro 7 giorni: l’attivazione della stessa, quindi, sta avvenendo da server remoto, a scaglioni progressivi e, nell’eventualità che non si possa sfruttarla sin da subito, basterà attendere qualche ora o giorno perché la distribuzione giunga a compimento, confermata da un uapposito quanto eloquente pop-up informativo (“Non perderti neanche un ricordo“) destinato ad apparire non appena si sia prodotto un contenuto mediante la fotocamera interna all’app.