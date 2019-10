Instagram: introdotti i test dei prodotti in AR nelle Storie

La vena creativa di Instagram, negli ultimi tempi, non conosce tregua, con la celebre piattaforma di photo-editing che, appena rilasciata la modalità scura nel canale Beta e ufficializzato lo spin-off Threads per la messaggistica, è tornata ad occuparsi dello shopping.

L’interesse di Instagram verso il mondo dell’e-commerce risale almeno al Giugno dello scorso anno, quando arrivarono anche in Italia, all’interno delle Storie, gli shopping bags, che permettevano di acquistare i prodotti sponsorizzati. In seguito, altre novità in tema sono arrivate a Marzo e, ora, è tempo di ulteriori funzionalità.

Secondo Mashable, con la conferma che poi è arrivata dal quartier generale della piattaforma, Instagram ha avviato il rilascio di una feature che ricorda sia le pubblicità in realtà aumentata implementate su Facebook che il test dei cosmetici avallato da YouTube.

Nello specifico, si tratta della possibilità, offerta dai brand agli utenti, di provare alcuni prodotti prima di acquistarli, sfruttando le potenzialità della realtà aumentata e della fotocamera in-app di Instagram. All’inizio, faranno parte dell’iniziativa alcuni noti brand della cosmesi, come NARS e MAC, che consentiranno di testare diverse nuance dei rispettivi rossetti, onde esser più sicuri della propria scelta d’acquisto mentre, nella fase due, aderiranno all’iniziativa anche dei prestigiosi brand dell’ottica, come Ray-Ban e Warby Park Parker, che – invece – permetteranno di collaudare in AR tipi alternativi di occhiali e/o montature.

Il test eseguito in realtà aumentata, attivabile tippando sul tag contenuto nel prodotto sponsorizzato, potrà anche essere condiviso nelle Storie: in questo modo, gli utenti saranno tentati di provare la nuova feature, Instagram disporrà di maggior contenuti, e questi ultimi diverranno facilmente virali, portando pubblicità e, ci si auspica, maggiori riscontri in termini di acquisti verso i brand coinvolti.

Al momento, però, stante lo status di roll-out in corso della funzione che permetterà di testare alcuni prodotti in AR su Instagram, non è ancora chiaro quando quest’ultima sarà effettivamente a disposizione dell’utenza globale.