Instagram: in test funzione compleanno e Reels da 60 secondi nelle Storie, addio totale agli NFT

Nel mentre si attende l’implementazione per tutti (confermata da Meta) della funzione delle raccolte collaborative, Instagram sta lavorando a un nuovo modo per festeggiare il compleanno, per rimuovere del tutto il suo coinvolgimento negli NFT e per dare ancora più enfasi ai Reels.

Agganciandosi alla coda di interesse per il settore, lo scorso Maggio Meta cominciò a testare con alcuni creators la possibilità di “condividere oggetti da collezione digitali nell’app, con dati collegati alla relativa blockchain, tramite vari fornitori“. Da allora, però, complice il crollo delle criptovalute, l’interesse verso questi elementi digitali è scemato costantemente e, così, dopo l’estensione del progetto lo scorso Ottobre, nel Marzo del 2023 è arrivata la comunicazione secondo cui Meta si ritirava dal settore degli NFT quanto meno su Facebook e Instagram.

Ora, secondo il leaker Ahmed Ghanem, all’interno dell’app sta comparendo un avviso che informa i creators del fatto che gli NFT attualmente attivi saranno disattivati a partire dall’11 Aprile, per un addio quindi quasi totale al settore, che però continua a rivestire un certo interesse nell’ottica edificativa del Metaverso (che potrebbe essere però un altra scommessa persa da Mark Zuckerberg).

Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Instagram sta poi lavorando a un nuovo modo per consentirci si festeggiare il compleanno (proprio quando Twitter ha rimosso l’effetto dei palloncini per festeggiare il compleanno). In pratica, alla vigilia del compleanno (ricorrenza di cui la piattaforma è consapevole visto che nel 2021 ha chiesto a tutti la data di nascita per impedire l’uso della piattaforma ai minorenni) un avviso chiederà di scattarci un selfie visto che poi la piattaforma si premurerà di abbinarvi un “effetto compleanno”. Questo modo di festeggiare sarà poi visibile sul profilo dell’utente solo durante la data del compleanno, ma l’utente potrà in qualsiasi momento rimuoverlo cambiando l’immagine del profilo.

Assecondando il trend che vede sempre più persone condividere i contenuti nei DM (messaggi privati) e nelle Storie anziché condividerli nel feed principale, Instagram ha cominciato a testare, secondo il leaker Hammod Oh, la possibilità di condividere Reels a figura intera per un massimo di 60 secondi nelle Storie, in modo che non sia più necessario toccare per proseguirne la visione dopo averne visto solo i primi quindici secondi.