Instagram: in corso un test per il nuovo layout delle Storie lato desktop

Come la “cugina” WhatsApp, anche Instagram si è resa protagonista di un’importante novità, relativa ancora una volta alle Storie (a suo tempo mutuate dalla rivale Snapchat), con la quale ha battezzato, seppur in forma puramente sperimentale, l’inizio del nuovo anno.

Ormai messo a regime il ritorno della variante Lite, ed avviato nuovi test in merito ai Reels, Instagram ha incominciato a testare, per ora presso un piccolo numero di utenti, con tanto di ammissione ufficiale dal quartier generale di Menlo Park, una novità che, questa volta, trascurando l’ambito mobile, coinvolge la controparte per desktop, sovente criticata dagli utenti in quanto monca rispetto all’esperienza d’uso beneficiabile su un device mobile.

In particolare, i redattori di Engadget, che hanno condiviso delle schermate illustrative della novità, hanno scoperto come sia in corso il collaudo di un nuovo layout, più funzionale, per le Storie che vengono visualizzate sul più ampio schermo di un desktop.

Ad oggi, infatti, tale visualizzazione, mutuata dall’ambito mobile, avviene mediante delle schede a schermo intero poco funzionali: nel test in corso di svolgimento, volto a consentire una maggior offerta di informazioni, le Storie saranno elencate in un carosello che, pur conservando quella che è l’attuale metodologia di navigazione tra le stesse (aspettare che la diapositiva giunga a conclusione, o tippare/cliccare sulla Storia per passare a quella successiva), consentirà di capire a colpo d’occhio a quale punto della coda ci si trovi, per poter magari saltare a una Storia di maggior gusto.

Purtroppo, dalla risposta fornita dai portavoce di Facebook Inc a Engadget, non sono emersi dettagli che lascino trapelare l’intenzione di estendere il test, in corso dallo scorso mese, a un maggior numero di utenti, né tanto meno sarebbe stato possibile desumere l’intenzione, evidentemente legata all’esito dei feedback da parte dei tester coinvolti, di rendere permanente il restyling in oggetto.