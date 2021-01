Assieme a varie hardware house (es. Xiaomi, Samsung), anche la software house di Menlo Park, Facebook Inc, ha sfoderato il suo primo annuncio per il 2021, dedicandolo a WhatsApp che, complice il Capodanno e le restrizioni da Covid-19, ha celebrato anche un incredibile record.

In occasione dell’appena trascorso Capodanno, WhatsApp, secondo i dati della controllante Facebook, è stato notevolmente adoperato, beneficiando delle concessioni sul traffico dati dei vari operatori, per fare gli auguri ai propri cari, totalizzando qualcosa come 1,4 miliardi di chiamate, tra quelle solo audio e quelle con anche la componente video.

Per celebrare tale risultato, i tecnici dell’app hanno messo a disposizione una nuova beta per WhatsApp, recante il numero di release 2.21.1.1, foriera di diverse novità. Confermando quanto emerso nelle scorse settimane, la messaggistica in verde ha cominciato a chiedere ai propri utenti di accettare la nuove policy d’uso e sulla privacy, affermando che per gli utenti normali non cambierà nulla e che, in caso contrario, occorrerà cancellare l’account di WhatsApp presso l’Help Center.

In più, grazie all’analisi del codice dell’app, effettuato dai leaker di WABetaInfo, dalla medesima release di WhatsApp Beta sono emersi notevoli passi avanti nell’implementazione della funzione per l’account multi-device, che permetterà di usare il proprio account su 4 dispositivi in contemporanea (es. sul web, sui Portal, sul desktop), senza la necessità che lo smartphone rimanga connesso a internet.

Per poter testare tale funzione, ai device Android sarà prsto messa disposizione una versione beta di WhatsApp Web dalle cui impostazioni l’utente dovrà chiedere di partecipare alla fase di beta testing della novità: al momento, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Facebook, è impossibile ipotizzare una tempistica di rilascio sulla funzione che, però, allo stato attuale, appare ancora come in sviluppo, visto che non permette ancora di cancellare messaggi e chat da un device associato, non si possono silenziare o archiviare le chat da un device collegato, o effettuare chiamate dal client per il desktop.