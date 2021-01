Samsung Galaxy M02s: smartphone low cost entry level, con tripla postcam

Nonostante il suo esordio ufficiale sia atteso in India per il 7 Gennaio, è stato appena anticipato nel vicino Nepal (attraverso l’account twitteriano @samsungnepal) il nuovo smartphone economico che, nel listino della sudcoreana Samsung, risponde al nome di Galaxy M02s, animato dall’interfaccia proprietaria One UI applicata al vecchio Android 10.

Prezzato a 15.999 rupie nepalesi, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 111 euro nostrani, il Samsung Galaxy M02s, degno avversario del pur recentissimo Vivo Y20A, può essere scelto in tre differenti colorazioni, rosso, nero, o blu, in modo da adattarsi ai gusti dell’acquirente: al di là della cromia estetica, il device reca un notch a goccia d’acqua quale sede per la selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.2).

Il restante spazio anteriore spetta al display LCD IPS da 6.5 pollici, un “Infinity-V” risoluto in HD+ (quindi a 720 x 1560 pixel): voltato, un piacevole bumper rettangolare, collocato sulla back cover con motivi geometrici, bitonali, ospita una tripla fotocamera, da 13 (principale), 2 (macro), 2 (profondità, per supportare l’effetto Bokeh e la modalità ritratto) megapixel.

Di fascia medio-bassa è anche il processore, lo Snapdragon 450, un chip a 8 core (1.8 GHz) con GPU Adreno 506, qui previsto assieme all’unico allestimento previsto che, nella fattispecie, mette in campo 4 GB di RAM e 64 GB di storage, per fortuna ampliabili di altri 512 GB ricorrendo all’apposito spazio nel carrellino del Dual SIM 4G. Pur privo del modulo NFC per i pagamenti contactless, e senza lo scanner fisico per le impronte digitali, il Samsung Galaxy M02s annovera le principali connettività, tra cui il Wi-Fi ac, il Bluetooth 4.2, il jack da 3.5 mm per le cuffie, la porticina microUSB Type-C.

Quest’ultima, come si consueto, oltre a essere impiegabile per trasferire i dati, assolve al compito di interfaccia per caricare rapidamente, a 15W, la batteria, decisamente corposa dall’alto dei suoi 5.000 mAh di capienza energetica.