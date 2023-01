Instagram: annunciata la modalità silenziosa ed altre funzioni a tutela degli utenti

Ascolta questo articolo

Dopo un piccolo ritorno alle origini messo in atto una decina di giorni fa, Instagram torna sugli scudi, annunciando una serie di strumenti a tutela degli utenti, con un focus su quelli più giovani.

In merito alla gestione del tempo, Instagram offre già molte opzioni, come quella che permette all’utente di farsi inviare l’invito a fare una pausa se si passa sulla piattaforma più di un dato tempo fissato, o i controlli del tempo che si trascorre quotidianamente nell’app. A queste e altre opzioni, è stata ora aggiunta la “Quiet Mode” o “Modalità silenziosa“. Attivando quest’opzione, che può essere configurata perché si attivi in automatico in certi orari, lo status dell’utente cambierà in “in modalità silenziosa” per avvertire i contatti che non si è disponibili (un qualcosa mutuato dall’esperimento, ora chiuso, di Threads), le notifiche verranno silenziate, e nella messaggistica privata, DM, un promemoria automatico risponderà a chi abbia inviato un messaggio spiegando che è attiva la modalità silenziosa e che quindi non si è stati avvisati.

A modalità silenziosa conclusa, l’utente riceverà poi una sorta di recap che gli spiegherà tutto quel che si è perso. La piattaforma ha avvisato che tale novità è in già in rilascio nel Regno Unito, negli USA, in Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Australia e che presto sbarcherà anche in altri paesi. In più, la piattaforma invierà una notifica agli adolescenti perché attivino questa funzionalità, qualora si renda conto che passano “un determinato periodo di tempo (non è noto quanto – ndr) su Instagram a tarda notte (non è chiaro cosa Instagram intenda con tarda notte – ndr)”

Nel contempo, Instagram ha distribuito altre novità, in rilascio globale su iOS e Android, compresi alcuni strumenti per incrementare il controllo degli utenti su quel che vedono nel loro Feed. Si parte con l’espansione del pulsante “non interessato” in modo da far sapere alla piattaforma quali contenuti non si desidera vedere riproposti, ed è anche arrivata l’opzione (simile a un’analoga funzione disponibile per i DM) per indicare quali parole o elenco di parole, hashtag (es. #recipes o #fitness), emoji, non devono essere contenuti nelle didascalie dei contenuti consigliati. Nella pagina Esplora è possibile celare più di un contenuto che “che la piattaforma mirerà a evitare di mostrarti in Reels e nella ricerca“.

Per i genitori, tornando a parlare di adolescenti, arrivano nuovi strumenti di supervisione nel Family Center. In particolare, tutori o genitori potranno vedere chi i pargoli abbiano bloccato e ricevere una notifica, quando viene modificata un’impostazione, per offrire loro l’occasione di parlarne con i ragazzi.