Instagram: prenditi una pausa in Italia, bug dal 2021 e rumors vari

La popolare applicazione di photo-sharing di Instagram, nel fronteggiare una Snapchat in costante ripresa, ha portato anche in Italia un’utile funzione in favore dei giovani e si è data allo sviluppo di varie nuove funzionalità, anche se persiste ormai dal 2021 un bug alquanto fastidioso.

Nei mesi scorsi, la piattaforma di Instagram è rimasta coinvolta in varie polemiche, dopo la divulgazione dei Facebook Papers, in merito ai suoi effetti deleteri sulla salute mentale dei giovani e, da quel momento, si è dedicata allo sviluppo di alcune funzionalità ad hoc, tra cui la più interessante è risultata essere “Take a break” che, dopo un certo lasso di tempo di uso ininterrotto fissato dall’utente, invita a prendersi una pausa per dedicarsi alla vita reale.

Negli scorsi giorni la novità è risultata essere sbarcata anche in favore degli utenti italiani, col nome di “Prenditi una pausa” e annessa schermata carica di consigli, elaborati in tandem con esperti della salute mentale, che invitano a fare dei respiri profondi, a scrivere quello a cui si si sta pensando in quel momento, ad ascoltare la propria canzone preferita, a concretizzare ad esempio una delle cose inserite nella propria lista delle cose da fare (to-do-list).

Per una novità che arriva, ce n’è un’altra che tarda a essere implementata e che consiste nella correzione di un bug, rilevato dal redattore di Android Police, Artem Russakovskii: il bug in questione, a quanto pare presente sin dal 2021 e tendente a ripresentarsi randomicamente nel corso dei mesi, si esprime con dei freeze dell’app quando l’utente è impegnato nello scrolling del proprio Feed: per ora, sembra che l’origine di questo malfunzionamento, constatato su Android 11 e 12, e sugli smartphone di varie marche (es. Xiaomi, OnePlus, Samsung), sia legata al rilevamento dello stato di attività e che l’unico modo per tamponare il problema sia di continuare lo scrolling per poi tornare indietro.

Dall’inarrestabile attività indagatoria del leaker Alessandro Paluzzi, invece, sono giunti vari rumors. Innanzitutto, sembra che sia in sviluppo una funzione che potrebbe permette di eseguire delle ricerche, nella pagina Discovery People, per nome utente o username. In merito ai Reels, in futuro potrebbero arrivare le possibilità di aggiungere ad essi l’adesivo “Add Yours” e una raccolta fondi. Infine, sembra che i programmatori di Menlo Park stiano anche lavorando a una funzione che permetterebbe di lasciare delle note agli amici più intimi.