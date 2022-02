Snapchat: ottima trimestrale, cambiamenti future, novità locali e concertino virtuale con JLO

Reduce dal varo dello spin-off Story Studio che, su iOS permette di creators di realizzare clip verticali divertenti di facile condivisione, messe in campo nuove misure per tutelare gli utenti più giovani, tra i 13 e i 17 anni, limitando la funzione di aggiunta rapida agli adulti, Snapchat è risultata protagonista anche per iniziative a carattere locale, in India, per eccellenti dati trimestrali, e per un’intrigante iniziativa in ottica metaverso.

Come Meta, anche Snap Inc, la società del CEO Daniel EK ha diffuso i dati trimestrali di bilancio riguardanti il Q4 del 2021, permettendo di appurare come il valore DAU, cioè degli utenti attivi quotidianamente, per 5 trimestri di fila sia stato superiore al 20%, al quale si è poi attestato su base annuale, all’insegna di un valore, in numeri assoluti, pari a 319 milioni di snapchatters attivi al dì. In soldoni, ciò ha permesso a Snapchat di essere profittevole: nello specifico, nel quarto trimestre del 2021 il fatturato è cresciuto del 42% attestandosi a 1.3 miliardi di dollari, 22.6 milioni dei quali di utile netto, con ricavi sulla base dell’intero 2021 cresciuti di ben il 64%.

Tra i dati snocciolati in occasione della call con gli investitori di Snap Inc, che sembra aver risentito meno degli altri dei nuovi provvedimenti di iOS contro il tracking, figurano quelli dei partner della sezione Discover, 25 dei quali (es. Rebel Labs di Universal Music, Jungle Creations e, quanto a sport, Team Whistle), a livello globale, hanno intercettato 50 milioni di visualizzatori (aka snapchatters) unici. Buone notizie, in casa Snapchat, anche per le esperienze di acquisti via AR e di prova virtuale, e per i da poco lanciati (nelle Snap Map) layer Memories ed Explore, che – dal momento dell’esordio – sono già stati utilizzati 100 milioni di volte nel mondo, permettendo agli utenti di visualizzare sulle mappe in-app gli snap salvati, ma anche di scoprire di nuovi urbi ed orbi.

In calce al suo intervento sui dati dell’ultima trimestrale del 2021, il CEO di Snap Inc, società madre di Snapchat, ha concesso anche una riflessione sulle Storie, riferendo come, nonostante siano terminate gran parte delle restrizioni da pandemia, gli utenti continuano a passare poco tempo sulle Storie degli amici, preferendo sia i contenuti premium della sezione Discover che quelli casual in stile TikTok della sezione Spotlight, con la conseguenza (non esplicata nelle modalità) che ci si concentrerà “sull’innovazione delle nostre offerte di contenuti per servire meglio la nostra comunità oggi“.

Sempre in tema di novità, Snap ha riferito che, in concomitanza con la festa per i 73 anni della repubblica indiana, sono sbarcati su Snapchat varie “lenti, geofiltri, adesivi, Bitmoji, geofiltri Bitmoji e geofiltri iperlocali“, il cui utilizzo sarà promosso grazie alla collaborazione di alcuni famosi marchi hi-tech molto attivi sul territorio, come Vivo, Samsung ed Oppo.

Infine, dopo Fortnite (con protagonisti Travis Scott e Ariana Grande), è tempo di concerti virtuali anche per Snapchat che, sul sito marrymevirtualconcert.com, in collaborazione con Univeral, ha organizzato, alle ore 1 del 5 Febbraio, un mini-concerto, della durata di 10 minuti, con protagonisti Jennifer Lopez e il cantautore colombiano Maluma, volto a promuovere la commedia romantica Marry Me, presto in uscita al cinema. Per l’occasione, gli utenti dovranno usare le credenziali di Snapchat, per accedere al concerto e, da quel momento, verranno rappresentati dai loro avatar snapchattiani, cioè in forma di Bitmoji, con la messa a disposizione anche di “effetti interattivi“.