Instagram: Scrivi torna al centro dell’interfaccia mobile. Novità scoperte dai leaker

Instagram, la più popolare applicazione di media sharing al mondo, da tempo parte della holding Meta, ha annunciato nel proprio centro di assistenza il varo in sordina di una piccola novità schedulata per Febbraio. Nel frattempo, sono molte le scoperte dei leakers in merito a test, implementazioni e funzionalità in sviluppo.

Ultimamente Instagram ha modificato molto la sua interfaccia, disorientando gli utenti, nel tentativo di spingere le nuove aggiunte rappresentate prima dalle Storie e poi dai Reels: un esempio in tal senso si è avuto nel 2020 quando la scheda Reels, sulla barra di navigazione inferiore dell’app, ha preso il posto della celebre scheda Attività che, assieme al pulsante Componi / Scrivi, si sono trasferiti in alto a destra, in una posizione reputata poco pratica e intuitiva dagli utenti.

Da allora sono seguite molte critiche, anche da parte di celebrità come Kim Kardashian e Kylie Jenner, che hanno chiesto alla piattaforma di smettere di imitare TikTok, spingendo su contenuti video e suggeriti, e di tornare a essere se stessa, con la conseguenza che il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha dovuto confermare quanto le foto fossero ancora un elemento centrale nell’esperienza della piattaforma e che i nuovi cambiamenti erano stati introdotti solo per rendere “più facile per gli utenti accedere alla suite di prodotti ampliata di Instagram“.

Nelle scorse ore, la nuova “puntata” di questa vicenda si è avuta con un annuncio ufficiale nella pagina di assistenza del social, tramite la comunicazione che, da Febbraio, nell’app Componi / Scrivi, rappresentato dal pulsante +, si sposerà al centro, nella barra di navigazione in basso, con Reels che andrà alla sua destra, mentre verrà rimossa del tutto la scheda Shop / Negozio.

Delle piccole implementazioni ci sono state. Secondo il leaker Ahmed Ganem, Instagram ha aggiunto una piccola sezione di consigli per i Reels, incominciando a testare anche una nuova opzione per ricondividere i Reels su Facebook,

Dal leaker Alessandro Paluzzi, arrivano poi le scoperte di nuove funzioni in sviluppo. “Appello“, o Roll, sarà un sistema per vedere cosa fanno tutti in una chat di gruppo. L’utente avrà a disposizione cinque minuti per aggiungere un video o una foto, con la consapevolezza che sia l’appello che le eventuali risposte scadranno dopo 24 ore. In merito ai messaggi, Instagram sta lavorando sia alla funzione dei “messaggi in evidenza” che a un sistema di PIN col quale accedere in modo sicuro sui dispositivi che si sceglie ai messaggi crittografati. Nell’ambito dei contenuti, la piattaforma sta sviluppando i controlli di contenuto, le reazioni degli sticker avatar animati, la funzione in stile BeReal “Glimpse” (condivisione di un “attimo” via foto o video con fotocamera anteriore e posteriore con visione solo da parte degli utenti che ne condividono di propri), e i post in modalità testuale. Arriverà forse anche un’impostazione per modificare le proporzioni della griglia del proprio profilo.