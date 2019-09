Google Maps: integrata la funzione Street View, indicazioni presenti su nuovi wearable Honor/Huawei

I navigatori tradizionali, un tempo presenti in tutte le auto, sono progressivamente scomparsi, man mano che si diffondevano gli smartphone, muniti di GPS e, soprattutto, di Google Maps: quest’ultima, sempre più al centro dei progetti di Mountain View, dopo aver implementato delle funzionalità per la gestione degli spostamenti misti con i mezzi pubblici, nell’ottica di gestire il primo e l’ultimo miglio del tragitto, è stata di recente soggetta ad una nuova tornata di aggiornamenti.

Con la release 10.23.4, Google Maps ha integrato (nuovamente, dopo quanto fatto con la modalità in AR) la navigazione in prima persona, a livello di strada, di Street View: per avvalersene, basta portarsi su una mappa e, quivi giunti, tippare in alto a destra sul pulsante flottante d’azione (F.A.B) per visualizzare il consueto menu contestuale in cui – su due righe – sono visualizzati sia i tipi di mappa (predefinito, rilievo, satellite) che, sotto, i dettagli da visualizzare sulla mappa (traffico, bici, trasporto pubblico).

In aggiunta a questi ultimi, ora compare la nuova sezione “Esplora”, comprensiva della voce “Street View” che, se premuta, sovrappone delle linee blu alle strade, a indicazione dei tratti in cui, con un semplice tocco, sarà possibile passare in modalità prima persona, ovvero Street View.

Rimpicciolendo la mappa, col pinch-to-zoom (indice e pollice che finiscono col toccarsi), si coloreranno di una tonalità di blu più scuro quelle aree, soggette a Street View, che beneficiano di un maggior numero di foto in supporto mentre, parallelamente, conserveranno il colore della mappa sottostante quelle zone che siano prive di Street View.

Infine, una novità che coinvolge indirettamente le Google Maps, mettendole in correlazione con i wearable del gruppo Huawei/Honor: l’applicazione unofficial “Huawei Band Maps“, disponibile sul Play Store quale soluzione per ricevere le indicazioni delle Google Maps anche sul polso, è giunta da qualche giorno alla versione 3.0.6, in virtù della quale non supporta più solo gli smartwatch Honor Band 4, Honor Watch Magic, Huawei Band 2 Pro / 3 Pro, Huawei Watch, ma comprende anche la Honor Band 5 e lo Huawei Watch GT.