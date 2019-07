Honor Band 5: ufficiale il fitness tracker che rileva il livello di ossigeno nel sangue

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Ci sono eventi in cui ottenere una novità è già tanto, ed altri - ed è il caso di quello odierno targato Honor - in cui non manca proprio nulla, tanto che - messi da parte gli interessanti medio gamma Honor 9X e 9X - si è ben pensato di presentare anche il loro miglior accessorio da polso, in veste di una smartband che, ora, straccia la categoria, proponendo la misurazione dell'ossigeno nel sangue in una fascia di prezzo che, sino a poco fa, non la contemplava.