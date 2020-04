Facebook: parziale restyling del profilo mobile, in studio Reaction sul coronavirus

Facebook, il noto social network diventato una moderna agorà virtuale, prosegue – nonostante gli ostacoli dettati dall’emergenza coronavirus – a sviluppare la propria piattaforma, e le relative, numerose, applicazioni ad essa connesse, come dimostrato da alcune iniziative mirate per il momento, dal parziale ritorno di Messenger nel social, e dallo studio degli Auto-Status. sempre all’interno della relativa chat-app in blu.

Oltre alle novità già emerse, Facebook ha avviato un nuovo test, sul proprio client mobile, all’insegna di un parziale restyling che, presto, potrebbe comprendere anche una Reaction dedicata al COVID-19.

La novità emersa è da attribuire alla nota leaker Jane Manchun Wong (@wongmjane), secondo la quale Facebook starebbe conducendo una sperimentazione per una modifica al layout della sua app mobile per smartphone, nel corso della quale vi sarebbe un ridimensionamento dell’immagine di copertina e della foto profilo, nella schermata che si apre allorquando si va a visualizzare la scheda dell’utente (su Android, cliccando nella miniatura a sinistra del form “A cosa stai pensando”).

Tale modifica, appurabile pubblicamente, come confermato su Twitter da vari utenti Android e iOS, sarebbe marginale, in quanto si fa notare che il restringimento attuato è davvero poca cosa. Sempre dalla leaker Wong giunge la notizia di una seconda novità alla quale sta lavorando Facebook che, a tal proposito, si è espressa limitandosi ad una conferma, fornita alla rivista online Mashable.

La funzione in oggetto è riconducibile alle Reactions, introdotte nel 2016 per aiutare gli utenti a esprimere più emozioni nei riguardi degli argomenti postati, e si sostanzia nella futura, ed eventuale, messa a disposizione di una Reaction a tema COVID-19, rappresentata da un cuoricino stilizzato a forma di casa, con un tema che richiama sia l’adesivo messo a disposizione su Instagram (per la campagna “Stay home” volta a sensibilizzare sulla necessità di rispettare la quarantena e il distanziamento sociale) che il pulsante che, nella barra laterale (Esplora) di Facebook, rimanda al “Centro informazioni” sul coronavirus.