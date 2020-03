Facebook, coronavirus: novità per i video in live streaming

Secondo alcuni dati diffusi da Facebook Inc nella sua press room, le chiamate video e audio condotte tramite Messenger e WhatsApp, nell’ultimo mese, sono più che raddoppiate mentre, nell’ultima settimana, la visualizzazione delle dirette Live ha ottenuto lo stesso tasso di crescita su Facebook e Instagram, col risultato che i server di Menlo Park sono stati messi a dura prova. Per tale motivo, la holding di blu vestita starebbe per correre ai ripari con nuove contromisure.

Per adeguarsi ad alcune richieste giunte dall’Europa, Facebook ha già ridotto la qualità dei video in Europa e, lo scorso martedì, ha comunicato la stessa decisione per l’America Latina e l’India. Sempre in tema di soluzioni dettate dall’emergenza Covid-19, Facebook ha fornito nuove comunicazioni su ulteriori provvedimenti, alcuni già in vita di attivazione, altri che, ancora in sviluppo, verranno adottati prossimamente.

In primis, Menlo Park consentirà un più semplice accesso ai flussi live che, d’ora innanzi, non saranno più vincolati al possesso di un account: in sostanza, come già possibile fare da desktop, anche i non iscritti potranno guardare, lato mobile, le dirette instradate in live streaming.

Inoltre, oltre a tale provvedimento, che ad oggi risulta in roll-out per l’ambiente Android ma che giungerà in dote anche di iOS, seppur nelle settimane a venire, Facebook sta lavorando, per quel che concerne la sezione “Facebook Live“, ad una cosiddetta modalità “solo audio” che, come da denominazione, consentirà che gli utenti seguano una diretta solo attraverso l’audio, senza coinvolgere il lato video.

Simile a tale soluzione è quella che, rivolta a chi non abbia una buona connessione mobile o uno smartphone, passerà per il “Public Switch Telephone Network“: in questo caso, in pratica, gli utenti potranno ascoltare quella che è una diretta live, tramite un numero verde, allo stesso modo in cui, ad oggi, si svolgono talune conference call (o chiamate in conferenza).