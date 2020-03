Instagram: nuove iniziative in tema coronavirus. Ecco quelle appena varate

Anche Instagram, come diverse altre realtà in grado di unire le persone (es. Twitter), è scesa in campo durante l’emergenza sanitaria da coronavirus, permettendo alle persone di sentirsi più vicine grazie alla creazione di una Storia collettiva, all’interno della sezione “Stay Home” (in italiano “iorestoacasa”). A tale novità, nel corso della mattinata, ne sono state aggiunte molte altre.

Mediante un cinguettio pubblicato su Twitter dal proprio account ufficiale, Instagram ha reso noto di aver varato diverse novità per aiutare le persone nel sentirsi più vicine nel momento in cui l’attuale fase di lockdown, abbinata al distanziamento sociale, impedisce alle persone di incontrarsi e svolgere assieme quasi tutte le attività prima abituali.

Nello specifico, sono dati come in arrivo nuovi adesivi volti a promuovere la diffusione di informazioni corrette: ancora in tema di adesivi presenti sull’argomento (es. “Stay Home” ed #Eroi in corsia”), quello che permette di raccogliere donazioni per alcune note associazioni senza scopo di lucro (es. Emergency, Croce Rossa, Medici senza Frontiere, etc) ora ha la sezione “Contribuisci a combattere il Covid-19”, al cui interno vengono elencate realtà come “unicefitalia” e “unfoundation” (Onu), con annessi link ai relativi profili, di modo che sia possibile, mediante apponimento del reminder sulle Storie, raccogliere in loro favore delle donazioni.

Sul versante dei contenuti, Instagram ha aumentato – all’interno delle ricerche – le risorse educative mentre, dai contenti consigliati, sono stati rimossi quei profili o post sul Covid-19 che non risultino condivisi da enti sanitari accreditati e credibili.

Infine, in ambito funzionale, è stata attivata la feature “Co-Watching”, che abilita una qualche forma di navigazione condivisa sulla piattaforma: per avvalersene, attivata una videochiamata in Direct (i messaggi privati), basta tippare l’iconcina della foto in fondo a sinistra e, a partire da quell’istante, si guarderà assieme all’amico di turno i post consigliati, i like apposti, e quanto salvato nell’apposita sezione.