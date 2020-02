Facebook Lite: partito il roll-out della dark mode

Un minimo comun denominatore che ha accomunato diverse applicazioni nell’ultimo anno è la tendenza a implementare la modalità scura, grazie alla quale si ottiene una migliore autonomia nel device mobile e un minor stress della vista: normale, quindi, che a siffatto trend si sia appena uniformata un’app che, da par suo, annovera già diversi pregi, come nel caso di Facebook Lite.

Menlo Park, col passare del tempo, ha innestato un dark theme un po’ in tutte le sue principali applicazioni, da WhatsApp beta (per Android) a Messenger, passando per Instagram: ne rimane fuori Facebook che, dalla fine di Gennaio, ha principiato con l’avviare dei test in tema nel client androidiano del social.

Tuttavia, rispetto all’app standard di Facebook, sarà il suo spin-off Facebook Lite, disponibile anche in Italia dal 2017, e usualmente preferito da chi abbia device datati con poche risorse o una connessione particolarmente lenta, ad annoverare per primo l’ambita novità grafica: delle conferme sono giunte, in tal senso, su Reddit, dagli Stat Uniti, ove sarebbe partito il roll-out della modalità scura per Lite, sostanziata in un colore grigio scuro che avvolgerebbe, con icone minimali in bianco, il NewsFeed, il profilo utente, e tutti gli altri menu e sezioni previste.

Per avvalersi della modalità scura, nel caso si fosse fatto ricorso alla leggerezza operativa di Facebook Lite, semplicemente sprovvisto di qualche animazione o feature accessoria rispetto all’app standard, basterà portarsi nel menu accessibile dall’icona dell’hamburger, in alto a destra: quivi giunti, scrollando verso il basso, la voce “Dark Mode” – con relativo selettore da spostare – sarà posta tra “Impostazioni” e “Collegamenti rapidi alla privacy”.

Al momento, sono ancora pochi gli utenti di Facebook Lite a poter vantare questa novità, visto che alla stessa si viene abilitati tramite un’attivazione da server remoto ma, in ogni caso, è possibile farsi trovare pronti dotandosi dell’ultima release disponibile del client light di Facebook, scaricandola dal Play Store o da ApkMirror.