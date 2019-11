Inizio di settimana carico di novità non solo per Xiaomi, che ha presentato un cameraphone, una nuova generazione di smart tv, ed il suo primo smartwatch autoprodotto, ma anche per la società regina delle interazioni 2.0, Facebook, che – oltre a cambiar logo – ha ricominciato a lavorare sull’impiego della scansione del volto, ed avviato la distribuzione di una miglioria per l’app mobile destinata ad Android.

La prima novità di stampo facebookiano riguarda il brand del gruppo. Facebook, nel corso dei suoi circa 15 anni di storia, si è ampliata diventando una sorta di holding che non coincide più col servizio del social, visto che sotto la sua ala protettiva annovera anche delle chat app (WhatsApp, Instagram, Messenger), dell’hardware (i visori Oculus e gli smart display Portal), oltre che un abbozzo di criptomoneta con relativo portafoglio (Calibra).

Per questo motivo, Facebook intesa come società adotterà come logo la scritta FACEBOOK, che ben presto comparirà su un nuovo sito aziendale, sul materiale di marketing e, soprattutto, suoi propri servizi (ad es. nella schermata di benvenuto di WhatsApp ed in quella di log-in di Instagram).

Un’altra novità alla quale la piattaforma di Menlo Park starebbe lavorando è quella che prevede l’impiego del riconoscimento del viso come modalità di accesso biometrico. Ad averlo appurato è la leaker Jane Manchun Wong che, analizzata una versione mobile di Facebook, vi avrebbe rinvenuto stringhe che alluderebbero proprio a questo sistema, scelto quale alternativa all’inserimento della password per confermare l’identità.

La procedura prevederebbe, un po’ come per il Face ID di Apple, che l’utente registri un selfie video, guardando in più direzioni, certo che la privacy verrà comunque tutelata (nessun altro guarderà il video, che verrà cancellato dopo un mese): inoltre, la nuova funzionalità, sulla cui introduzione non vi sono certezze, non prevederebbe l’impiego dei (più sicuri) sensori di profondità che, però, sono presenti quasi solo sui device mobili di più alto livello (e costo).

Infine, per tante novità venture, ve n’è una già in fase di rilascio, tramite attivazione da server remoto. Nello specifico, si tratta di una novità riservata agli utenti di Android, il cui client per Facebook d’ora innanzi permetterà di personalizzare la barra superiore, scegliendo i collegamenti rapidi che si intende, o meno, visualizzare, con facoltà di abilitare/disabilitare quelli alle richieste di amicizia, al marketplace, al profilo, o ai gruppi.