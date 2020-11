ZTE Blade A3Y: ufficiale il primo smartphone (low cost) targato Yahoo

In collaborazione con Verizon, che intende avvalersene quale espediente per ampliare la base utenti del suo nuovo operatore virtuale Yahoo Mobile (fondato il Marzo scorso), il brand cinese ZTE ha annunciato un nuovo smartphone di fascia entry level, lo ZTE Blade A3Y, erede tecnico dei precedenti modelli ZTE Blade A3 e ZTE Blade A3 Prime.

ZTE Blade A3Y (146 x 71 x 9,7 mm, per 162 grammi) evidenzia la stessa colorazione Grape Jelly (viola) tipica di Yahoo, abbondantemente presente anche nel software, con le applicazioni preinstallate Yahoo Mail, Yahoo Meteo, Yahoo Finanza, Yahoo News. Il frontale include, tra spesse cornici orizzontali, un display LCD FullVision da 5.5 pollici, risoluto in HD+ (296 PPI), secondo un aspect ratio a 18:9: in alto, invece, è ravvisabile una selfiecamera, con Face Unlock, da 5 megapixel.

Una suggestiva texture diagonalizzata accoglie, sul retro, lo scanner per le impronte digitali e, in un semaforo laterale, una monocamera da 8 megapixel, coadiuvata da due Flash LED per foto “più luminose e vivaci“. Il versante audio, a completamento della multimedialità dello smartphone ZTE Blade A3Y, prevede il jack da 3.5 mm, lo speaker mono, e due microfoni per la cancellazione del rumore.

Lo stesso processore quadcore (2.0 GHz) Helio A22 di Mediatek, già visto a bordo dei Nokia 2.2 e 2.3, e dello Huawei Y6 Prime 2019, anima anche il primo smartphone targato Yahoo, supportato lato hardware da 2 GB di RAM e da 32 GB di storage, espandibile via microSD (+ 2 TB ulteriori) e, quanto a software, da Android 10 standard (non Go Edition). Presente il supporto per il 4G VoLTE, il Wi-Fi ac dual band (con hotspot verso 1 device, a 5 Mbps), il Bluetooth 4.2, ed il GPS, è attraverso una non scontata microUSB Type-C che si carica la batteria, removibile, da 2.660 mAh.

ZTE Blade A3Y è attualmente in vendita, negli USA, a 49.99 dollari, circa 43 euro, in tandem con una promo telefonica di Yahoo Mobile (su linee Verizon) che, al prezzo di 39.99 dollari (34 euro) al mese, dà diritto a messaggi, telefonate, e traffico dati 4G illimitati, oltre all’assistenza 24/7 sui servizi Yahoo, ed all’uso di Yahoo Mail senza pubblicità (cioè Pro).