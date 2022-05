Xperia Ace III: ufficiale il nuovo smartphone entry level di Sony

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Ormai sono pochissimi gli smartphone compatti che si possono trovare sul mercato: l'Xperia Ace III quindi figurerebbe bene, non fosse per la scheda tecnica veramente basica. La risoluzione solo HD+ non è il massimo, ed anche le fotocamere, pur con qualche ottimizzazione (es. il riconoscimento delle scene), più di tanto non possono offrire.