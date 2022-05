Sony alza l’asticella dei medio-gamma con l’Xperia 10 IV

Ascolta questo articolo

Assieme all’Xperia 1 IV, Sony ha presentato anche la quarta generazione del medio-gamma Sony Xperia 10, quasi immutato nel design rispetto al modello precedente, rispetto al quale però presenta non poche migliorie, come da scheda tecnica.

Il Sony Xperia 10 IV ha un telaio (153 x 67 x 8,3 mm, per 161 grammi) protetto secondo le certificazioni IP68 e IP65, rivestito con una vernice resistente all’abrasione, con un frontale in vetro Gorilla Glass Victus, una fronte per capsula auricolare e selfiecamera (da 8 megapixel, 1/4″, f/2.0, abbellimento del viso via AI per preservarne nitidezza), mentre lo scanner per le impronte digitali si trova di lato. Lungo il perimetro non mancano il mini-jack da 3.5 mm e la microUSB Type-C. Un pannello con tecnologia TRILUMINOUS, un OLED da 6 pollici risoluto in FullHD+ (2520x1080p pixel) secondo un aspect ratio a 21:9, con 60 Hz di refresh rate, 120 Hz di touch sampling, color gamut DCI-P3 al 97%, è stato introdotto col beneficio, rispetto al vecchio modello, di un + 15% di luminosità.

Sormontato da un Flash LED, il pillolotto posteriore a sinistra allinea verticalmente il semaforo della tripla fotocamera, con sensori da 12+8+8 megapixel, secondo lo schema principale, teleobiettivo (2x) e ultragrandangolo, cui corrispondono lenti da 27, 54 e 16 mm: anche in questo caso, è presente la stabilizzazione ibrida Optical SteadyShot (anche sui video) e, tra gli altri benefici fotografici, è possibile sfruttare la funzione Super Resolution Zoom (scattare con la lente telescopica ma senza perdersi i dettagli), una modalità notturna migliorata con i dati degli scatti in RAW, il 10fps AE burst, e la funzione Superior Auto (setting automatici, es per esposizione o ISO) in base al rilevamento del soggetto e alla natura della scena. Non manca, ancora in quota imaging, l’AutoHDR mentre viene meno rispetto al predecessore la registrazione in 4K.

Sul versante audio, l’Xperia 10 IV annovera due speaker stereo con audio hi-res (pure in wireless (grazie al codec Bluetooth LDAC da 990 kbps): il recupero dei dettagli viene concesso alle tracce compresse dalla tecnologia DSEE Ultimate, con il 360 Reality Audio che upscalando le tracce stereo a 2 canali migliora il coinvolgimento sia sulle tracce locali che su quelle di noti streaming (es. Deezer. Tidal, Amazon Music) e il codec Qualcomm aptX adaptive che mantiene alta la qualità della riproduzione adeguandosi alla qualità della trasmissione. Da segnalare che, connesso il telefono alle cuffie dello stesso brand, anche tramite la companion app Sony Headphones Connect, passando per il side menu se ne possono cambiare al volo le impostazioni.

Ai timoni di comando questa volta c’è un processore a 6 nanometri, lo Snapdragon 695 che, in tandem con una batteria da 5.000 mAh, con STAMINA Mode e Xperia Adaptive Charging per mantenerne lo stato di carica (mediante caricatore NON incluso) in maniera ottimale anche dopo 3 anni di uso, promette all’utente una buona autonomia: la RAM arriva a 6 GB, mentre lo storage, espandibile (+ 1 TB), è da 128 GB. Provvisto delle connettività 5G, GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac dual band, animato come il fratello maggiore da Android 12, l’Xperia 10 IV è prezzato a 499 euro nelle nuance Black, Lavander, Mint e White.