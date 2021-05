Xperia Ace II: ufficiale da Sony il medio-gamma sorprendente ma accessibile

Il noto brand giapponese Sony, dopo aver introdotto un trittico telefonico multimedialmente avanzato, ha presentato, in Giappone, mediante l’operatore locale Docomo, il nuovo middle-range Xperia Ace II, con disponibilità dal 28 Maggio, nelle colorazioni nero, azzurrino, e bianco, al prezzo di 22mila yen, pari a pressappoco 165 euro.

Xperia Ace II ha uno chassis impermeabile IP68, decisamente compatto per dimensioni (140 x 69 x 8,9 mm) e peso (159 grammi): parte di tal risultato è da ascriversi alla diagonale compatta del display LCD IPS da 5.5 pollici, protetto da un vetro Gorilla Glass 6, in grado di meritarsi il Plus sulla risoluzione HD ricavando qualche pixel extra dal notch a goccia, posto in alto per la selfiecamera, da 8 (f/2.0) megapixel. Non manca lo scanner per le impronte digitali, seppur posizionato su frame laterale.

Il retro propone una piccola elissi a sinistra, inclusiva del Flash LED e di una modesta dual camera, da 13 (principale, f/2.0) + 2 (profondità, sfocatura dello sfondo, effetto ritratto) megapixel. Gli amanti delle cuffie cablate classiche possono dormire sonni tranquilli: il jackino da 3.5 mm c’è.

Nel Sony Xperia Ace II, compatto e low cost, il processore di ruolo è l’octacore 2.3 GHz) MediaTek Helio P35 messo assieme alla GPU IMG PowerVR GE8320: la RAM ammonta a 4 GB, laddove per lo storage, espandibile sino a 1 TB extra (via microSD), si arriva all’unico taglio previsto, da 64 GB. Lato software, il cervello coordinatore scelto si sostanzia in Android 11.

L’assortimento di connettività dell’Xperia Ace II prevede la doppia SIM co 4G, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac, il GPS, l’NFC per i pagamenti contactless, e una microUSB Type-C, per caricare la batteria da 4.500 mAh, in merito alla quale il costruttore promette che, dopo 3 anni, sarà in grado di conservare ancora l’80% d’energia, grazie a un sistema di protezione smart della stessa. Da segnalare che Sony, in tandem con tale device, ha proposto anche una cover dedicata, la Style Cover munita di stand e di protezione anti-batterica efficace al 99.9%.