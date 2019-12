Xiaomi Mi 10: svelata la capacità della batteria (e sarà davvero capiente)

Uno tra i produttori di smartphone che, in questi ultimi tempi, si è fatto maggiormente notare è Xiaomi. L’azienda cinese, entrata ufficialmente anche nel mercato italiano a partire dall’anno scorso, produce un’ampia gamma di dispositivi come proiettori, aspirapolveri, frigoriferi, powerbank, monopattini, depuratori d’aria, e-reader, e molto altro ancora. Il suo obiettivo, infatti, consiste nel coprire il maggior numero di settori dell’elettronica di consumo con prodotti validi ed economici.

Ovviamente non mancano gli smartphone, ossia i prodotti per cui tale azienda è maggiormente nota. Xiaomi è solita presentare un alto numero di dispositivi in modo tale da coprire qualunque fascia di mercato (da quella low-cost a quella top di gamma). Oggi torniamo a parlare di Mi 10, un futuro smartphone di Xiaomi del quale si sa qualcosina in più, oltre alle specifiche già ben note.

Xiaomi Mi 10 sarà un ‘battery phone’, parola di Digital Chat Station

Qualche ora fa è emersa una nuova indiscrezione sulla batteria che l’azienda cinese inserirà in questo smartphone. L’indiscrezione, trapelata da un tweet del leaker Digital Chat Station (ritenuto un esperto del settore), affermerebbe la presenza di un capiente accumulatore la cui capacità si aggirerebbe tra i 4.500 e i 4.800 mAh. La stessa fonte, comunque, tiene a precisare che il valore nominale potrebbe variare ancora di 100 mAh.

A conti fatti si tratterebbe di una batteria veramente grande, la quale sarebbe in grado di mantenere lo smartphone acceso per diverse ore di fila (probabilmente si supera anche la giornata). A questo punto appare molto probabile la presenza di una ricarica rapida particolarmente efficiente al fine di ricaricarla con velocità: si pensa all’introduzione della ricarica rapida fino a 66W, ma non sarebbero ancora giunte conferme in merito.

Per il resto, ricordiamo le altre caratteristiche tecniche già emerse in passato. Xiaomi Mi 10 sarà il nuovo top di gamma dell’omonima azienda cinese e disporrà del SoC Qualcomm Snapdragon 865, ossia quello che sarà maggiormente utilizzato per i top di gamma del 2020. Disporrà con tutta probabilità della connettività 5G e di un sensore fotografico da 108 MP, lo stesso già montato su Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro. Il lancio è previsto per la prima parte del 2020, ma fate attenzione: nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori indiscrezioni.