Mijia Laser Proiector: in arrivo il proiettore laser compatto patrocinato da Xiaomi

Nel corso della Mi Developers Conference 2019 organizzata da Xiaomi per annunciare le prossime novità in tema di software (es. sul concierge XiaoAi, o sulla modalità Sunlight per la MIUI 11), non sono mancate le sorprese in tema di hardware e, tra queste ultime, una di quelle dalla più immediata fruibilità si è sostanziata nella presentazione di un nuovo proiettore a tiro corto, il Mijia Laser Projector.

Di forma rettangolare, ma con bordi delicati, e dal colore bianco candido, il nuovo Mijia Laser Projector migliora (del 20%) l’efficienza del sistema di proiezione laser ALPD 3.0 capace di emettere un fascio luminoso pari a 2.400 lumen, a metà strada tra i 9.000 assicurati dal fratello maggiore Mi Laser Projector (da poco arrivato nel Bel Paese) ed i 1.500 dei più accessibile Mi Projector Vogue.

La risoluzione dell’immagine può arrivare, via encoding, a coprire anche l’8K, ma elevate performance si registrano anche nella qualità complessiva delle immagini: il color gamut NTSC supera l’85% mentre il Rec 709, usato per valutare le TV ad alta definizione, fa registrare un tondo 100%, e la fedeltà cromatica vanta un DeltaE inferiore a 2.5.

Perfezionata (+45 gradi) persino la correzione della distorsione trapezoidale, e ridotta la latenza nel caso ci si colleghi alla fonte delle immagini via HDMI (e non mediante il Bluetooth), gli algoritmi proprietari intervengono, assieme all’HDR, nell’ottimizzare il colore della pelle, nel contornare meglio i bordi delle figure, e nell’elevare la resa in vari altri parametri (definizione, nitidezza, luminosità pari al 100% del Rec.709 HDTV).

Lato audio, il Mijia Laser Projector monta due altoparlanti full range da 10W, compatibili sia con lo standard DTS che col Dolby, e si avvale di un microfono a lunga gittata che, in tandem con l’interfaccia MIUI mutuata dalle Mi TV, permette di gestire l’intera domotica IoT compatibile (ecosistema Mi Home). Ancora ignota la data di distribuzione ufficiale sul mercato, il prezzo al quale il Mijia Laser Proiector sarà proposto è pari a pressappoco 640 euro (ovvero, a 4.999 yuan).