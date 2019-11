Powerbank: da Xiaomi i modelli vintage Hand Warmer e Retro Radio

Nonostante sempre più smartphone stiano implementando soluzioni di carica ultrarapida, il problema dell’autonomia continua a fustigare i telefoni moderni in aiuto dei quali Xiaomi ha appena messo in campo due curiosi powerbank, l’Hand Warmer ed il Retro Radio, dall’aria piacevolmente vintage.

Il primo powerbank, noto come Powerbank Hand Warmer (realizzato dal partner Viomi grazie al crowdfunding YouPin), per dimensioni (63 x 900 x 33,8 mm) e forma, simile a una saponetta con un accenno di bombatura, si tiene – non a caso – facilmente in mano: il gadget, infatti, esteticamente somiglia ad una radiolina anni 20/30′ ma, in realtà, nonostante la finta griglia, si occupa di ben altro.

Al suo interno, la batteria da 5.000 mAh, protetta via circuito dal surriscaldamento, grazie all’interazione con i due pulsanti esterni, assolve a due funzioni principali: premendo quello di sinistra, nel mentre il display passa a mostrare la carica residua, si attiva la funzione di ricarica, capace di raddoppiare l’autonomia di gran parte degli smartphone in circolazione, mentre quello di destra – premuto per 3 secondi – in 5 porta la temperatura della scocca, in alluminio, a 52° su ambedue i lati, col display che – in questo caso – passa a indicare la temperatura via via raggiunta e mantenuta.

La gemella diversa PowerBank Retro Radio, concepita dal partner Maoxin, ha le dimensioni di un comune walkman mangiacassette, sebbene il suo design induca a rievocare l’epoca delle radioline anni ’70: la griglia, in questo caso, è reale, in quanto funzionale ad erogare il sound della Radio FM integrata. La batteria, assente la funzione scalda-mani dell’altro modello, cresce notevolmente, raggiungendo la capienza di 10.000 mAh, mentre al display viene affidata l’esclusiva mansione di palesare lo stato di energia residua. Le porte USB di ricarica, nel modello in oggetto, rispetto al precedente, sono ben due, ed ottemperano ad una ricarica con velocità a 5V/2.1A.

Capitolo distribuzione. Il Powerbank Hand Warmer, concepito nelle colorazioni verde, rosa e rosso, con spedizioni dall’8 Dicembre, è prezzato (su Bangood) a pressappoco 25.40 euro (27.99 dollari), laddove per il modello Powerbank Retro Radio, redatto in bianco, nero e rosa, il corrispettivo è di circa 17 euro (138 yuan).