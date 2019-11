Mi Reader: ufficiale (in anticipo) l’e-book reader made by Xiaomi

Anticipando il suo stesso evento di presentazione, fissato per il 20 Novembre, Xiaomi – attraverso un post del suo account ufficiale nel microblogging asiatico Cina Weibo – ha lanciato il suo guanto di sfida all’Amazon Kindle, ed ai Tolino/Kobo di Rakuten, tramite il nuovo ebook reader proprietario Mi Reader.

Mi Reader di Xiaomi è realizzato con una plastica ABS dal feel soft, per mantenere una buona impugnatura, evitando scivolamenti, con il peso (178 grammi) e le dimensioni (159.2 x 116 x 8.3 mm) – che contribuiscono a non affaticare la mano nel caso di prolungate letture. Sotto un vetro soggetto ad un trattamento anti-riflesso, campeggia un display e-ink da 212 PPI, con illuminazione (uniforme sino al 90% dell’intera superficie visuale) a LED settabile attraverso 24 livelli, in modo da favorire anche la lettura nelle ore serali.

La scheda tecnica dello Xiaomi Mi Reader prevede il processore quadcore (1.8 GHz) Allwinner B300, abbinato a 1 GB di RAM ed a 16 GB di storage, nel quale alloggiare oltre 5.000 libri o fumetti, potendoli leggere per un alcune di settimane (financo un mese, con un uso medio), stante l’autonomia garantita dalla batteria, pari a 1.800 mAh, caricabile tramite una porta microUSB Type-C (che, quindi, non necessita di un cavo proprietario, essendo sufficiente quello di un moderno smartphone).

Il sistema operativo dello Xiaomi Mi Reader è Android, previsto nella release Oreo 8.1, con un player che consente la lettura di diversi formati, tra cui quelli di Office (grazie alle sinergie con la suite WPS Office), txt, PDF, ePub, e quelli relativi a manga, graphic novel e fumetti (con facoltà di ingrandire i caratteri o di variare il contrasto, per cogliere più dettagli). Tramite l’account Xiaomi o quello di WeChat, e ricorrendo al cloud (anche di Baidu od Office), verrà garantita la sincronia con la propria libreria, in modo da poter scaricare e leggere i propri libri ovunque ci si trovi, da smartphone o, appunto, mediante il presente supporto.

In attesa di venir commercializzato definitivamente a circa 77 euro (599 yuan), Xiaomi Mi Reader esordirà mercoledì tramite il consueto meccanismo del crowdfunding proprietario, al prezzo scontato di pressappoco 75 euro (579 yuan).