Viomi Internet Refrigerator: in arrivo il nuovo frigo smart per la domotica Xiaomi

Grazie alle partnership messe in campo con le aziende di terze parti, sovente patrocinate tramite il crowdfunding proprietario YouPin (come nel caso del recente Mobvoi TicWatch Forbitten City Edition), Xiaomi è riuscita, in pochi anni (dalla nascita, datata 2010), a crearsi un ampio ecosistema di prodotti interdialoganti, al cui interno ora è possibile ascriver anche il nuovo “Viomi Internet Refrigerator “, realizzato dal produttore cinese Viomi.

Viomi Internet Refrigerator ha un telaio metallico (1780 x 636 x 836 millimetri) che, in generale, lo fa somigliare non poco al più blasonato (e costoso) Familiy Hub della rivale Samsung: le due portiere si aprono verso l’esterno, rivelando un volume di 450 litri di capacità, suddiviso in due zone a diversa gestione, con 177 litri messi a disposizione del congelatore, ed i restanti 273 per il frigorifero, beneficiate da un sistema di circolazione dell’aria a 360°. Onde assicurare sempre la corretta conservazione del cibo, tale frigo ne implementa un sistema di sterilizzazione, con annessa prevenzione dei cattivi odori.

Il motore in dotazione, secondo il costruttore, è stato progettato sì da assicurare i suoi servizi in modo silenzioso (38 dB), impattando poco sui consumi grazie ad un inverter iscritto di diritto alla prima classe energetica in virtù di una frequenza vettoriale settata a 180°.

Provvisto anche di un sistema automatico di scongelamento, oltre che della connessione al Wi-Fi domestico, Viomi Internet Refrigerator colloca sull’anta di destra un touchscreen IPS da 21 pollici, con risoluzione FullHD, che può essere usato per vedere foto o video (es. i tutorial di cucina, con un bouquet di 1 milioni di ricette), consultare le notizie o le previsioni meteo, settare promemoria o visionare le scadenze, ascoltare la propria musica preferita (17 milioni di canzoni, via app iQiyi), attenzionare la temperatura delle varie zone del frigo, guardando anche i quantitativi di prodotti ivi stoccate, sì da poter far partire gli ordinativi idonei a rimpolpare la dispensa.

Naturalmente, essendo un frigo smart, il Viomi Internet Refrigerator può essere controllato da remoto tramite l’applicazione Mijia (passando per la quale il frigo diventa un hub per la domotica compatibile), e dispone dell’assistente virtuale “Viobrain AI” con comandi vocali, in modo che sia possibile, a mani libere, chiedere la consegna – via corriere – di determinate categorie di cibi freschi, la temperatura tenuta dal frigo, e molto altro.

Al momento dell’esordio sul mercato, il nuovo frigo smart patrocinato da Xiaomi sarà prezzato a pressappoco 700 euro (ovvero a 5.999 yuan) ma, attualmente, in quando soggetto a raccolta fondi su YouPin, è possibile acquistarlo a molto meno, ovvero a circa 500 euro (3.499 yuan), che scenderanno sino a 383 euro (2.999 yuan) in occasione della promozione flash calendarizzata per il 30 Dicembre prossimo.