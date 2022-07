Xiaomi 12 Lite: ufficiale in pre-ordine in Azerbaijan con tanto di specifiche e prezzo

Ascolta questo articolo

Uno degli smartphone più attesi, essendo stato taciuto nei mesi scorsi quando vennero presentati i suoi fratelli maggiori, è rappresentato dallo Xiaomi 12 Lite che, pur essendo destinato a una presentazione completa tra qualche giorno, assieme ai modelli 12S, è stato appena ufficializzato nelle scorse ore in Azerbaijan, dal locale profilo istituzionale Instagram di Xiaomi (che, però, non ha ancora caricato la scheda tecnica sul portale localizzato in azero).

Lo Xiaomi 12 Lite, a paragone del precedente 11 Lite, è più spesso e pesante (7.29 vs 6.81 mm, 173 vs 158 grammi): rispetto all’iPhone 13, a cui pure somiglia per i frame laterali piatti, risulta dotato dello stesso peso (appunto 173 grammi), ma più sottile (col melafonino spesso 7.65 mm). Le colorazioni sono tre, tra cui un rosa tendente al viola chiaro, un verde acqua, e il più classico nero. Lo chassis adotta scelte stilistiche quali il display forato in alto al centro che, sotto la sua superficie, cela lo scanner per le impronte digitali: a destra, dunque, vi sono solo il bilanciere del volume e il mero tasto d’accensione.

Secondo il materiale di marketing ufficiale distribuito, lo Xiaomi 12 Lite impiega, dietro la protezione del Gorilla Glass, uno schermo AMOLED da 6.55 pollici, risoluto in FullHD+, predisposto per i 120 Hz di refresh rate, e beneficiato dal supporto tanto all’HDR10+ quanto al Dolby Vision: nel fruire un contenuto, l’accompagnamento sonoro sarà erogato da una coppia di speaker stereo, capaci di supportare lo standard Dolby Atmos onde conferire all’output acustico i crismi del surround.

La selfiecamera, inclusa nel forellino centrale alto, arriva a 32 megapixel, mentre dietro torna a farsi vivo il layout, per la triplice fotocamera, che prevede il sensore principale ben evidenziato, con due anellini sottostanti per i sensori secondario e terziario: nello specifico, la multicamera dello Xiaomi 12 Lite prevede un sensore principale da 108 megapixel (magari lo stesso Samsung ISOCELL HM6 del rivale Realme 9 4G), un ultragrandangolo da 8, e un macro da 2 megapixel.

Come previsto in passato, ai timoni di comando vi è lo stesso processore octacore (2.4 GHz) del modello 11 Lite NE, ovvero il Qualcomm Snapdragon 778G, con GPU Adreno 642L, motore AI Hexagon 770, accorgimenti gaming Snapdragon Elite Gaming (es. aumento della reattività), e modem 5G: la RAM e lo storage si combinano nell’allestimento da 8+128 GB, prezzato sul posto, per i pre-ordini appena partiti, a 899 manat azeri (circa 506 euro), in attesa delle vendite, dal 9 Luglio, a 999 manat (circa 562 euro). Va però notato che, in alcuni benchmark apparsi in rete, si faceva riferimento anche alla combinazione da 8+256 GB, mentre nel concorso fotografico “Xiaomi Imagery Awards” (comunemente chiamato “Shot by Mi”), ai vincitori del miglior scatto realizzato con uno Xiaomi andrà in premio uno Xiaomi 12 Lite da 6+128 GB. Insomma, gli allestimenti dovrebbero essere ben tre.

Accreditato del Wi-Fi 6, e dell’NFC, lo Xiaomi 12 Lite, mosso da Android 12 sotto la MIUI 13, godrà di una batteria da 4.300 mAh, caricabile del 50% in 13 minuti, grazie alla ricarica rapida, via Type–C, con caricatore incluso in confezione, da 67W.