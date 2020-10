WindTre ti fa portare a casa uno smartphone a meno di 1 euro al mese con "Operazione 0,99"

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione troppo semplice da portare a termine. Sappiamo bene, infatti, cosa voglia dire attivare una promozione telefonica: il mercato è alquanto vario e, per diretta conseguenza, non è sempre semplice scegliere la giusta promozione che abbia buone soglie di traffico (ad un prezzo ragionevole) e che siano in grado di soddisfare le nostre personali esigenze.

Spesso e volentieri, inoltre, gli operatori telefonici propongono alcune offerte particolari anche ai già clienti, in modo tale da fidelizzarli. Ciò si concretizza, di solito, mediante l’attivazione di un piano tariffario o di un’opzione particolarmente conveniente. Oggi, non a caso, vi parleremo di quest’ultima categoria di offerte speciali e, nello specifico, ci riferiamo a WindTre: vediamo cos’ha da proporre l’operatore telefonico.

WindTre propone “Operazione 0,99” riservata ai clienti “MIA Telefono Incluso”

Come anticipato dal sottotitolo, WindTre sta iniziando a proporre una nuova iniziativa che prende il nome di “Operazione 0,99“. Tale opzione consiste nell’acquisto di uno smartphone, tra quelli proposti dall’operatore telefonico, e nel pagamento di una rata mensile pari a 0,99 euro per 30 mesi. Sarà da corrispondere anche un anticipo commisurato allo specifico modello di smartphone che si vuole acquistare.

L’operazione non è disponibile per tutti ma solo per i clienti WindTre che, da almeno sei mesi, abbiano attiva “MIA Telefono Incluso“. Raggruppiamo, nell’elenco che segue, gli smartphone proposti dall’operatore telefonico con relativo anticipo:

I pagamenti devono essere effettuati direttamente con carta di credito o conto corrente bancario e, nello specifico, il metodo di pagamento deve essere lo stesso identico già utilizzato per l’offerta principale tramite Easy Pay. Oltre ai costi appena citati, specifichiamo che è necessario versare ulteriori 3 euro a titolo di contributo di attivazione.

Ricordiamo, inoltre, che all’atto della sottoscrizione del contratto potrete scegliere, qualora costretti a ricorrere al recesso anticipato dell’offerta principale, se addebitare tutte le rate in un’unica soluzione oppure se procedere con il pagamento delle stesse, come se nulla fosse variato.