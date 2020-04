Huawei P40 Lite E: in arrivo il medio-gamma ben ottimizzato con tripla postcam

Assieme agli smartphone premium di Motorola, il 22 Aprile ha visto palesarsi anche un ulteriore smartphone medio-gamma, a marchio Huawei però, in veste di P40 Lite E che, a meno di 200 euro, offre un’intrigante viatico d’accesso alla famiglia P40 a quanti cercano performance e feature smart senza grossi esborsi.

Huawei P40 Lite E (159.8 x 76.1 x 8.1 mm, per 176 grammi) ha un chassis che, frontalmente, in alto a sinistra, mostra un foro di 4.5 mm, per la selfiecamera da 8 megapixel (Ai supported, modalità Ritratto, Face Unlock di 2a gen), mentre sul retro, nelle nuance Midnight Black (riflessata) e Aurora Blue (gradientato tra il verde e il blu), già sede dello scanner per le impronte digitali, si palesa una sezione centrale che contribuisce a una miglior impugnabilità del device: è al margine sinistro di questo “listello” che va a collocarsi la tripla fotocamera, con un sensore da 48 (f/1.8, 1/2”. HDR, foto notturne con esposizione di 6 secondi, riconoscimento di 500 scene con setting automatici via AI Scene Recognition, video a 1080p@30fps e slow motion a 480fps), uno ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.4) e uno per la profondità, da 2 (f/2.4) megapixel.

Il display dello Huawei P40 Lite è un pannello LCD IPS da 6.39 pollici, con risoluzione HD+ redatta secondo un aspetto panoramico a 19.5:9, esteso sul 90% della superficie disponibile: a completamento del settore multimediale, risulta in campo anche un jack da 3.5 mm (con Radio FM).

L’octacore (2.2 GHz) HiSilicon Kirin 710F e la GPU Mali-G51 MP4 sfruttano 4 GB di RAM e 64 GB di storage (ottimizzato dal file system EROFS e dalla feature Full Scene Acceleration per velocizzare il caricamento di file e app), espandibile di altri 512 GB via microSD (senza togliere spazio alle Due SIM, stante la presenza di un carrello a 3 posti) e di 15 GB via Huawei Cloud.

La batteria da 4.000 mAh dello Huawei P40 Lite E, caricabile a 10W via microUSB 2.0, incrementa l’autonomia del device grazie a varie ottimizzazione smart di risparmio energetico, garantite dalla EMUI 9.1 a base Android Pie, provvista di App Gallery e Huawei Mobile Services. Beneficiato dalle principali connettività del caso, tra cui il 4G, il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, il nuovo Huawei P40 Lite E sarà in commercio verso la fine del mese, ad un prezzo di 199.90 euro comprensivo di un mese di abbonamento VIP membership a Huawei Music.