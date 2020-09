Huawei P Smart 2021: medio-gamma low cost con quacam e maxi batteria

Nonostante siano passati solo pochi mesi dal varo del P Smart 2020, forse per lasciarsi anzitempo alle spalle un anno infausto, Huawei ha anticipato la discesa in campo del successivo medio-gamma di fascia bassa Huawei P Smart 2021, destinato all’esordio (per 229 euro), nel mese di Ottobre, in diversi paesi europei (Austria, Croazia, Estonia, Slovenia).

Huawei P Smart 2021 (76.88 x 165.65 x 9.26 mm, per 206 grammi), reso disponibile in 3 colorazioni (Crush Green, Midnight Black, Blush Gold), introduce diversi cambiamenti rispetto al predecessore, a cominciare dallo stile: il display LCD IPS da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, abbandona il waterdrop per un foro centrale, certo più minimalista e ricercato, quale sede per la selfiecamera, da 18 (f/2.0) megapixel.

Anche il retro mostra qualche differenza, col semaforo verticale che, nel proteggere dietro un vetro i sensori della multicamera, esibisce una quadcamera, in cui ad appoggiare i sensori da 48 (principale, f/1.8) e 8 (ultragrandangolo da 120°, f/2.4), concorrono due moduli ausiliari da 2 megapixel, di cui uno per la profondità e uno per le macro.

A coordinare le specifiche dello Huawei P Smart 2021, inclusive anche di un robusto array di connettività (Dual SIM, GPS con Glonass, Wi-Fi n, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3.5 mm con Radio FM, microUSB) è presente un processore proprietario, l’octacore HiSilicon Kirin 710A, prodotto dalla cinese (fresca di sanzioni trumpiane) SMIC con sede a Shangai, col beneficio operativo di 4 GB di RAM e di 128 GB di storage, ampliabili (+512 GB) via microSD.

Sul versante energetico, Huawei P Smart 2021 sfoggia una maxi batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 22.5W mentre, per quel che concerne il software, il sistema operativo Android 10, ovviamente con gli Huawei Mobile Services e lo store App Gallery, è celato dall’interfaccia di casa, qui in versione EMUI 10.1.