Vivo Y75s: ufficiale il medio-gamma 5G con 64 mpx e grande autonomia

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo impegnato nell’ampliare la serie di smartphone Y, il brand cinese Vivo nelle scorse ore ha annunciato il terzo esemplare dei modelli Y75 (dopo i precedenti Y75 5G, e Y75 4G) proposto per il mercato interno nelle colorazioni Iris (gradientato) e Starry Night.

Il lato A del Vivo 75s (163.95 ×75.30 × 8.50 mm per 193 grammi), questo il nome del nuovo arrivato, è contraddistinto da un mento un po’ evidente da un notch a goccia d’acqua: lateralmente, nel tasto di accensione, è invece posto lo scanner per le impronte digitali mentre, voltato, il lato B propone in basso a sinistra il logo Vivo e in alto sullo stesso lato il semaforo per la tripla camera, in cui sono impilati i vari sensori, accompagnati poco sotto dal Flash LED. Stile a parte, il device propone un display LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+ con 401 pixel per pollice (PPI).

Il pannello visivo del Vivo 75s non va oltre i 60 Hz di refresh rate, ma è molto reattivo, grazie ai 120 Hz di touch sampling (frequenza di campionamento del tocco). Passando alle fotocamera, quella anteriore arriva a 8 megapixel (f/2.0, face unlock, super selfie notturno, eye tracking autofocus) ma è con la tripla fotocamera posteriore che ci si diverte: a comporla, infatti, troviamo un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79, 1/1.7X”, 26 mm, messa a fuoco a rilevamento di fase, modalità super night), uno ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.2) megapixel, e uno da 2 megapixel (f/2.4) per realizzare le macro.

Il motore del Vivo Y75s, animato dall’ormai vetusto Android 11 sotto l’interfaccia Funtouch OS 12, è un processore a 8 core (2.2 GHz) a 7 nanometri, il MediaTek Dimensity 700 con scheda grafica Mali G57 MC2: combinando la RAM LPDDR4x e lo storage UFS 2.2, espandibile via microSD di max 1 TB, si ottengono le combinazioni da 8+256 GB e 12+256 GB, rispettivamente prezzate a 1.899 e 2.199 yuan (circa 274 e 318 euro).

Anche il resto della scheda tecnica del Vivo Y75s tradisce una certa somiglianza col Y72 5G (non quello indiano, a base Qualcomm), poi giunto anche in Italia: la batteria, da 5.000 mAh, si carica (abbastanza) rapidamente a 18W via Type-C (OTG), per un comparto connettività che comprende pure il Dual SIM ibrido, il 5G, il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il Bluetooth 5.1, il GPS ( A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou),e il mini-jack da 3.5 mm.