Vivo Y75 5G: ufficiale il medio-gamma con Android 12 e Dimensity 700

Mancano ancora pochi giorni alla fine di Gennaio, e si avvicina ormai alla decina il numero di smartphone accessibili e bilanciati della serie Y già messi in campo da Vivo, brand del gruppo cinese BBK Electronics che, in tal senso, ha appena ufficializzato in India il nuovo Vivo Y75 5G.

Il nuovo smartphone Vivo Y75 5G ha una scocca (164 x 75.84 x 8.25 mm per 188 grammi) in plastica, allestita nelle colorazioni Starlight Black e Glowing Galaxy (gradientato), con un’opzione che, a detta dell’azienda, permette di scegliere, per i sensori posteriori, un’evidenziazione ottenuta mediante anelli decorativi metallici o in plastica. Somigliante nello stile al precedente Vivo Y55 5G e nella sostanza al Vivo Y72 5G, il nuovo arrivato (in India, mediante lo store ufficiale, al prezzo di 21.990 rupie, pari a circa 261 euro) adotta un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.0).

Il display del Vivo Y75 5G, di tipo LCD, ha una diagonale da 6.58 pollici e risulta risoluto in FullHD+, con un refresh date invero poco elevato, da 60 Hz: il mento in basso è abbastanza evidente, al contrario dei bordi sui lati. I frame perimetrici, compreso quello di destra dove il pulsante di accensione fa anche da scanner per le impronte digitali, sono piatti, in stile iPhone: voltato, un totem rettangolare a sinistra allinea a L una tripla fotocamera, in cui due sensori ausiliari da 2 megapixel, rispettivamente per le macro e la profondità nell’effetto Ritratto, affiancano un sensore principale da ben 50 megapixel (f/1.8). L’audio riserva due piacevoli sorprese, rappresentate dalla presenza del mini-jack da 3.5 mm con annessa Radio FM.

Per il comparto elaborativo, il Vivo Y75 5G mette in campo il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700, realizzato a 7 nanometri di litografia (quindi molto efficiente energeticamente), con GPU Arm Mali-G57 MC2: le memorie del dispositivo prevedono una RAM di tipo LPDDR4x, che può essere espansa virtualmente di altri 4 GB, che vanno ad aggiungersi agli 8 GB fisici in dotazione, mentre lo storage, da 128 GB, può essere espanso di altri 1 TB via microSD.

Le connettività del Vivo Y75 5G, animato dal sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 12.0, prevedono il 4G VoLTE su ambedue le SIM, il 5G su una delle due schedine telefoniche, il Bluetooth 5.1, il GPS ed il Wi-Fi ac/5: la batteria, da 5.000 mAh, gode della ricarica rapida a 18W.