Vivo Y72 5G: ufficiale il medio-gamma per il gaming con Android 11

Impegnata in diversi lancio hardware, Vivo di BBK Electronics ha presentato in India un interessante gaming phone di fascia media, il Vivo Y72 5G che, fondato sulla scheda tecnica del modello Y52s 5G messo in campo verso Maggio in Cina, è disponibile all’acquisto per 20.990 rupie (238 euro) presso diversi store online del posto (es. Flipkart o Amazon India), con tanto di promo cashback (1.500 rupie, 15 euro) e di una riparazione gratuita in caso di display rotto, in modo da affrontare al meglio la concorrenza di rivali quali il Redmi Note 10 Pro Max ed il Mi 11 Lite di Xiaomi.

Vivo Y72 5G (164.15 x 75.35 x 8.4 mm, per 188 grammi), variato cromaticamente nelle tonalità alternative grigio Static Grey e blu Prism Magic, confermando in toto i recenti rendering forniti dal leaker Sudhanshu Ambhore, adotta una fotocamera da 8 megapixel (f/1.8, con Pose Master per autoscatti professionali) per selfie e videochiamate, in un notch a goccia, posto in cima al display.

Quest’ultimo beneficiato da un buon contenimento delle cornici su 3 dei 4 lati principali, tanto da vantare uno screen-to-body del 90,6%, è un panoramico (20:9) pannello LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (quindi a 2400×1080 pixel) con un refresh rate da 90 Hz che, in tema di concessione ai gamers, si abbina sia al motorino vibrazionale 4D che alle ottimizzazioni software (es. Multi-Turbo 5.0, Modalità eSports) portate in dote dalla personalizzazione di Android 11 nota come Funtouch OS 11.1.

Sul frame laterale di destra, che offre spazio anche al bilanciere per il volume, il pulsante di accessione funge anche da scanner per le impronte dgitali, consentendo di recuperare spazio sul retro, elegante nella sua spoglia minimalità.

La coverback del Vivo Y72 5G propone, con un allestimento squadrato a sinistra, un piccolo totem triangolare inclusivo, assieme al Flash LED, di una dual camera, da 48 (f/1.8) + 2 (profondità) megapixel, attrezzata per l’abbellimento facciale, il super HDR, i ritratti personalizzati, e la modalità Super Night. A completamento della sezione multimediale, va annoverato il mini-jack da 3.5 mm, per il comodo uso di cuffie e auricolari cablati.

A portare il 5G sub-6 nel Vivo Y72 5G è il processore octacore (2.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 480 con litografia a 8 nanometri, messo in coppia con la GPU Adreno 619: l’allestimento previsto, sul piano mnemonico, si fonda su un supporto – per il multi-tasking – garantito da 8 GB di RAM, che possono essere espansi di altri 4 tramite una funzione di memoria virtuale, sfruttando – alla bisogna – l’abbondante spazio fornito dal veloce storage da 128 GB, senza preoccuparsi troppo del fattore autonomia, posto che il device può contare su una riserva energetica da 5.000 mAh di batteria, ricaricabile rapidamente (FlashCharge) a 18W (tramite il caricatore ad hoc inserito nella confezione d’acquisto). Oltre al summenzionato 5G, Vivo Y72 5G può contare su connettività quali il Dual SIM, il 4G, il GPS, il Bluetooth 5.1, la microUSB Type-C, ed il Wi-Fi ac.