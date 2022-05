Vivo Y75 4G: ufficiale il selfiephone da 44 megapixel

Ascolta questo articolo

Sempre in India, a 4 mesi di distanza dal lancio del modello 5G, il brand Vivo ha lanciato una nuova variante del Vivo Y75, questa volta solo in 4G, con anche altre differenze all’interno della relativa scheda tecnica.

Esteticamente, il Vivo Y75 4G (160.9 x 74.3 x 7.4 mm, per 172 grammi) si presenta con un design non molto attuale, stante la presenza del notch “waterdrop” sul frontale in cima al display, accompagnato in basso da uno spesso mento, e il look classicamente a semaforo per la tripla fotocamera posteriore. In compenso, è presente uno scanner d’impronte “in-display”, cioè collocato sotto il display, in basso. Passando all’hardware concreto, il display è un pannello AMOLED da 6.44 pollici, risoluto in FullHD+ (1080×2400 ), con 60 Hz di refresh rate e 20:9 di aspect ratio: la selfiecamera, collocata nell’inserto di cui sopra, è da ben 44 megapixel, con f/2,0 di apertura e financo l’autofocus e il Face Unlock: tra le sue funzioni, spiccano Steadyface Selfie Video, AI Face Beauty Algorithm, Dual View Mode Vlogging, e Video Face Beauty.

Sul retro, la multicamera allinea verticalmente tre sensori, con quello principale da 50 megapixel /f/1.8), quello ultragrandangolare da 8 (f/2.2), e quello per le macro da 2 megapixel (f/2.4): l’applicazione fotografica di bordo è accreditata col supporto a funzionalità evolute tra cui Eye Autofocus, AI Extreme Night, Bokeh Flare Portrait, Super Macro, Multi-Style Portrait, Ultra-Wide Night, Double Exposure, Multi-Style Portrait. L’audio è certificato Hi-RES.

Il processore octacore (2 GHz) MediaTek Helio G96 e la GPU Mali G57 MC2 impiegano, nel Vivo Y75 4G, 8 GB di RAM espandibile virtualmente di altri 4 GB (per un totale di 12) e 128 GB di storage espandibile via microSD, grazie allo slot ibrido per il Dual SIM (quindi rinunciando a una seconda schedina telefonica).

Predisposto per il GPS, il 4G VoLTE, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac, via microUSB Type-C, il Vivo Y75 4G carica velocemente (sino al 65% in mezzora), a 44W, la batteria da 4.050 mAh: il sistema operativo prescelto è Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria Funtouch 12 (con Multi Turbo). Attualmente, è possibile comprare il device, nelle colorazioni nero Moonlight Shadow o blu Dawn Waves, al prezzo lancio di 20.999 rupie (255 euro), che poi salirà a 25.999 rupie (316 euro).