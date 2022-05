Vivo presenta i medio-gamma S15 ed S15 Pro e gli auricolari TWS Air

Ascolta questo articolo

A poche settimane dal varo del modello S15e, il brand Vivo ha annunciato altri due smartphone medio-gamma, molto prestanti e dal look curato, nella medesima serie che, rappresentata dal Vivo S15 ed S15 Pro, hanno molte altre cose in comune, oltre al sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia Origin OS Ocean. A margine dell’evento si presentazione, la one more thing si è esplicata in forma dei novelli auricolari Vivo TWS Air.

Partendo dal modello base, il Vivo S15 (161,09 x 74,31 x 7,99 mm per 197 grammi, nei colori nero, arancione e blu) ha un telaio con i frame laterali piatti d’ispirazione iPhoniana già visti sui modelli S12/V23: il display è un AMOLED E4 da 6.62 pollici risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling, 1.300 nits di picco come luminosità, supporto all’HDR10, aspect ratio a 20:9, e scanner d’impronte integrato.

Nel foro alto al centro agisce una selfiecamera da 32 megapixel (f/2.0) mentre, sul retro, presenta un bumper squadrato bicolore: la sezione più grande ospita con oblò di eguali dimensione il sensore principale da 64 megapixel stabilizzato otticamente ( f/1.89) e quello ultragrandangolare da 8 megapixel (f/2.2), mentre la sezione più piccola sotto alloggia il sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). L’audio fa affidamento due speaker stereo Hi-RES e sull’implementazione all’audio della microUSB Type-C.

Per il chipmaker del Vivo S15 è stato scelto Qualcomm, con l’octacore Snapdragon 870 (accoppiato alla GPU Adreno 650) in grado di supportare la RAM LPDDR4X e lo storage UFS 3.1: nello specifico, i rispettivi ammontare consentono le combinazioni da 8+128 GB (2.699 yuan, più o meno 379 euro), 8+256 GB (2.999 yuan, pressappoco 421 euro al cambio) e 12+256 GB (3.299 yuan, circa 464 euro). La batteria, da 4.500 mAh, si carica velocemente a 66W, mentre le connettività Dual SIM con 5G standalone e non e 4G VoLTE, Wi-Fi ax/6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS dual frequency (L1 e L5).

Nel Vivo S15 Pro (58,9×73,52×8,55 mm per 188 grammi, stessi colori del modello base meno l’arancione) è presente un display AMOLED E5 da 6.56 pollici risoluto in FullHD+ secondo un aspect ratio a 18,9:9, con 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling, 1.500 nits di picco, scanner biometrico sottostante, e chip dedicato allo schermo. Nel foro praticato nella fronte dello schermo, vi è la stessa selfiecamera del modello base (da cui si mutua pure il motorino vibrazionale lungo l’asse X).

Dietro, lo stesso schema di design del modello “liscio” propone una diversa tripla fotocamera, con un sensore principale Sony IMX766V da 50 megapixel stabilizzato otticamente (f/1.88), uno ultragrandangolare (120°) da 12 megapixel (f/2.2) con funzioni di macro a .5 cm, e un sensore monocromatico in bianco e nero da 2 megapixel (f/2.4). Anche l’audio qui prevede due speaker stereo con Hi-RES ma niente jackino.

La batteria è meno capiente, da 4.500 mAh, ma si carica più velocemente, a 80W: per il processore, è di scena Mediatek, col suo Dimensity 8100 da 5 nanometri in coppia con una GPU esacore Mali-G610: la RAM, di tipo LPDDR5X, e lo storage, sempre UFS 3.1, qui prevedono solo due combinazioni, da 8+256 GB (3.399 yuan, 480 euro circa) e 12+256 GB (3.699 yuan, intorno ai 522 euro). In questo modello, il costruttore ha previsto 44.389 mm2 come estensione dell’area di copertura adibita alla dissipazione del calore.

Per le connettività, il Vivo S15 Pro schiera Dual SIM, 4G VoLTE, 5G standalone e non, Wi-Fi ax/6 dual band, Bluetooth 5.3, microUSB Type-C, GPS a doppia frequenza, NFC.

Simili ai TWS Neo e quindi con stelo, gli auricolari semi in-ear (199 yuan, circa 28 euro) Vivo TWS Air hanno uno chassis leggero (3.5 grami) in Rough Blue e Vitality White impermeabile IP54, contenente microbatterie da 27 mAh accreditate di 4.5 ore di funzionamento, e driver da 14.2 mm, calibrati dalla divisione interna Golden Ears e ottimizzati con i filtri Deep X 2.0. Lato telefonate è presenta la riduzione AI del rumore: connessi a due dispositivi in simultanea, questi auricolari si avvalgono della connettività Bluetooth 5.2 equipaggiata con una modalità a bassa latenza (117 ms). Grazie alla custodia ovale con carica Type-C per la relativa batteria da 420 mAh, beneficiano di altre 25 ore di autonomia.